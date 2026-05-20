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無人機警報！立陶宛首都機場暫停起降 波羅的海空域頻遭侵犯
路透報導，立陶宛國家危機管理中心表示，由於接獲無人機警報，首都維爾紐斯機場20日緊急暫停所有航班起降。
該中心指出，監測系統發現鄰國白俄羅斯境內有一架無人機朝立陶宛方向飛行，因此發布警報。不過，目前仍無法確認該無人機的來源與型號。
此前，愛沙尼亞政府證實，北約戰機19日在該國上空擊落一架疑似來自烏克蘭的無人機。隨著烏克蘭持續加強攻擊俄羅斯境內目標，波羅的海地區近期已接連發生空域遭侵犯事件。
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