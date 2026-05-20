快訊

台電累計虧損3529億！砸錢換Logo爆爭議 董座曾文生嘆「高層們都會怕」

中職／遭蚊子大軍攻擊？比基尼背部照慘況光 瑟七：可能會薯條

高燒41度…廣播金鐘主持人年僅7歲病逝 母痛心吐經過：這場病來得無聲無息

聽新聞
0:00 / 0:00

無人機警報！立陶宛首都機場暫停起降 波羅的海空域頻遭侵犯

聯合報／ 編譯曾子榛／即時報導
車輛停在立陶宛首都維爾紐斯機場航廈前。路透
車輛停在立陶宛首都維爾紐斯機場航廈前。路透

路透報導，立陶宛國家危機管理中心表示，由於接獲無人機警報，首都維爾紐斯機場20日緊急暫停所有航班起降。

該中心指出，監測系統發現鄰國白俄羅斯境內有一架無人機朝立陶宛方向飛行，因此發布警報。不過，目前仍無法確認該無人機的來源與型號。

此前，愛沙尼亞政府證實，北約戰機19日在該國上空擊落一架疑似來自烏克蘭的無人機。隨著烏克蘭持續加強攻擊俄羅斯境內目標，波羅的海地區近期已接連發生空域遭侵犯事件。

立陶宛 北約 俄羅斯 烏克蘭 無人機

延伸閱讀

北約擊落闖愛沙尼亞無人機 烏克蘭控俄國干擾航向

俄羅斯升高無人機相關指控 立陶宛警告挑釁風險增加

無人機攻擊阿聯核電廠外火警 機組正常運作安全無虞

普亭訪陸動作頻頻…俄羅斯宣布展開核武演習 6.5萬兵力規模驚人

相關新聞

俄傷亡擴大、烏漸扭轉戰局 外媒分析：習近平重估對台動武代價

俄烏戰情黃金交叉，烏軍憑藉創新無人機逆轉俄軍兵力優勢，今年為止取得領土進展；反觀俄方則傷亡持續擴大，卻難有重大突破。CNN分析，中國大陸國家主席習近平已注意到這點，將在接下來6個月內緊盯俄烏走向，重新權衡對台灣動武的利弊。美國總統川普也應看見這個契機，善用俄國日益衰弱作為談判籌碼，加強北約對基輔的支持，並推動烏方可接受的和談方案；此舉也將向北京表明，若對台灣採取行動，將面臨協調一致的回應。

俄軍夜襲烏克蘭釀2死19傷 烏無人機反攻俄工業區

烏克蘭地方官員今天表示，俄軍夜間對烏克蘭發動攻擊，造成2人死亡、19人受傷；與此同時，烏克蘭也出動大批無人機攻擊俄羅斯中...

無人機警報！立陶宛首都機場暫停起降 波羅的海空域頻遭侵犯

路透報導，立陶宛國家危機管理中心表示，由於接獲無人機警報，首都維爾紐斯機場20日緊急暫停所有航班起降。

國際布克獎揭曉！楊双子著、金翎譯英文版《臺灣漫遊錄》奪文學大獎

臺灣小說家楊双子的長篇小說《臺灣漫遊錄》英文版“Taiwan Travelogue”在臺灣時間2026年5月20日清晨於英國倫敦獲得國際文學大獎「國際布克獎」（International Booker Prize）殊榮。這是首次有臺灣文學作品獲頒國際布克獎，創下臺灣文學與國際布克獎首例，也是繼韓國作家韓江的《素食者》之後，東亞再次有作家獲獎。

單身好香成人生終極目標 年輕世代顛覆婚姻想像

「如果最後只剩我一個人？」這不再是恐懼，而是終極目標！隨著單身人口增加與未婚人口增加，越來越多單身者選擇撕毀結婚劇本。當不婚族增加，年輕人寧可將重心全放在自我需求與個人成長，爽過100%的自主生活。究竟為何放棄走紅毯，反而活得更香、更無敵？帶你一窺不用討好別人的單身新宇宙！

當人們只能從街景地圖遙望家鄉：屬於香港人的《記憶座標》

「我哋真係好撚鍾意香港。」當離散之人，只能透過Google街景，遙望家鄉一景一物，那是什麼感受？當自己的雙腳無法踏上故土，只能用滑鼠或是觸控，拉著街景畫面游移前進，在虛擬的「漫步」中尋找過去回憶的細碎痕跡，眼前明明還看得見心心念念的香港，感覺卻彷彿更遠了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。