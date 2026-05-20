快訊

俄中國力差距現形！普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」

「不知道還會怎麼搞我」教授遭控霸凌 研究生墜樓北科大回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

俄傷亡擴大、烏漸扭轉戰局 外媒分析：習近平重估對台動武代價

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）15日在北京中南海花園。路透
中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）15日在北京中南海花園。路透

俄烏戰情黃金交叉，烏軍憑藉創新無人機逆轉俄軍兵力優勢，今年為止取得領土進展；反觀俄方則傷亡持續擴大，卻難有重大突破。CNN分析，中國大陸國家主席習近平已注意到這點，將在接下來6個月內緊盯俄烏走向，重新權衡對台灣動武的利弊。美國總統川普也應看見這個契機，善用俄國日益衰弱作為談判籌碼，加強北約對基輔的支持，並推動烏方可接受的和談方案；此舉也將向北京表明，若對台灣採取行動，將面臨協調一致的回應。

普亭原本寄望憑藉兵力優勢，在2026年一舉突破前線、奪取烏東爭議地區；然而，今年到目前為止，真正取得領土進展的其實是烏克蘭，而且烏軍持續造成俄方巨大損失。西方估計，俄軍現在每月死傷數接近甚或超過3萬至4萬人；俄軍在幾乎沒有取得領土進展的情況下，這樣的兵力消耗極為驚人。

CNN描述，此刻的烏克蘭早已不像苦撐求生的國家，而是靠著無人機與自主系統重塑戰場型態。烏軍已在前線建立10至15公里「殺戮區」，俄軍一推進就可能遭無人機攻擊；烏軍無人機也頻繁深入俄境，打擊軍事、能源與後勤目標，甚至據報具備攻擊莫斯科能力，讓普亭決定在「勝利日」閱兵期間臨時休兵。

普亭正面臨戰略失敗。報導指出，進攻方的成敗不只看領土得失，更要看是否達成開戰目標。普亭原本企圖迫使烏克蘭屈服、削弱北約並重建俄國在歐亞的主導地位，如今都愈來愈難實現。戰事焦點已限縮在烏東頓巴斯，俄軍奪取基輔的最初目標早已不可能。

CNN引述金融時報近日報導，川習會期間，習近平曾告訴川普，普亭最終恐怕會後悔入侵烏克蘭。這番發言不光透露他對俄國的看法，更重要的是北京正從俄烏戰汲取教訓，思考並等待在台海戰爭中對台灣展開行動。

中共解放軍迄今未有實戰經驗，而烏克蘭證明要讓決心抵抗的防衛方政權迅速崩潰，非常困難。

未來6個月，習近平將持續觀察俄烏戰局發展，並在對台盤算中重新衡量利弊。

CNN認為，美國有機會進一步強化習近平的謹慎態度。華府真正優勢在於盟友體系，以及動員理念相近國家共同防衛彼此利益的能力。現在明智之舉是持續強化北約對烏克蘭的支持，向普亭證明俄軍已難重新取得戰場動能，同時也向北京表明，若對台灣採取行動，將面臨協調一致的回應。

戰場新現實也正在改變談判局面。素來假定俄強烏弱的川普，如今更應看見俄國正日益脆弱，並善用這項籌碼，推動一項烏克蘭能接受的和談方案。

金融時報引述3名知情人士透露，隨著由美國主導的俄烏談判自2月停滯至今，歐盟各國研議由歐洲中央銀行前總裁德拉吉（Mario Draghi）或德國前總理梅克爾（Angela Merkel），參與未來可能與普亭的談判。其他可能人選還有芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）及其前任尼尼斯托（Sauli Niinistö）。

根據知情人士，因中東戰爭分心的川普政府已表態支持歐盟這步行動。歐盟外長下周將在賽普勒斯舉行的會議上，討論上述可能談判人選的優劣。

習近平 CNN 俄烏戰爭 烏克蘭 俄羅斯 台海

延伸閱讀

路透爆料「解放軍秘密訓練200名俄軍」！受訓內容曝光 部分已赴烏作戰

俄中國力差距現形！普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」

國際小學堂／烏克蘭無人載具 開啟戰爭新時代

軍事AI實戰／俄軍前線高度倚賴AI 推自主攻擊

相關新聞

國際布克獎揭曉！楊双子著、金翎譯英文版《臺灣漫遊錄》奪文學大獎

臺灣小說家楊双子的長篇小說《臺灣漫遊錄》英文版“Taiwan Travelogue”在臺灣時間2026年5月20日清晨於英國倫敦獲得國際文學大獎「國際布克獎」（International Booker Prize）殊榮。這是首次有臺灣文學作品獲頒國際布克獎，創下臺灣文學與國際布克獎首例，也是繼韓國作家韓江的《素食者》之後，東亞再次有作家獲獎。

俄傷亡擴大、烏漸扭轉戰局 外媒分析：習近平重估對台動武代價

俄烏戰情黃金交叉，烏軍憑藉創新無人機逆轉俄軍兵力優勢，今年為止取得領土進展；反觀俄方則傷亡持續擴大，卻難有重大突破。CNN分析，中國大陸國家主席習近平已注意到這點，將在接下來6個月內緊盯俄烏走向，重新權衡對台灣動武的利弊。美國總統川普也應看見這個契機，善用俄國日益衰弱作為談判籌碼，加強北約對基輔的支持，並推動烏方可接受的和談方案；此舉也將向北京表明，若對台灣採取行動，將面臨協調一致的回應。

單身好香成人生終極目標 年輕世代顛覆婚姻想像

「如果最後只剩我一個人？」這不再是恐懼，而是終極目標！隨著單身人口增加與未婚人口增加，越來越多單身者選擇撕毀結婚劇本。當不婚族增加，年輕人寧可將重心全放在自我需求與個人成長，爽過100%的自主生活。究竟為何放棄走紅毯，反而活得更香、更無敵？帶你一窺不用討好別人的單身新宇宙！

當人們只能從街景地圖遙望家鄉：屬於香港人的《記憶座標》

「我哋真係好撚鍾意香港。」當離散之人，只能透過Google街景，遙望家鄉一景一物，那是什麼感受？當自己的雙腳無法踏上故土，只能用滑鼠或是觸控，拉著街景畫面游移前進，在虛擬的「漫步」中尋找過去回憶的細碎痕跡，眼前明明還看得見心心念念的香港，感覺卻彷彿更遠了。

路透爆料「解放軍秘密訓練200名俄軍」！受訓內容曝光 部分已赴烏作戰

路透19日引述3家歐洲情報機構消息及內部報告指出，中國大陸武裝部隊2025年底在北京、南京等多地祕密訓練約200名俄軍，內容涵蓋無人機、電子戰與反無人機作戰等關鍵技術。俄軍赴中受訓是新情況，其中部分受訓人員之後已返回烏克蘭，直接參與在俄占克里米亞與札波羅熱地區的無人機作戰。

咖啡好喝不只靠職人 新技術用「電流」讀懂風味

為何同一家連鎖咖啡，昨天驚豔、今天卻走味？長期以來，風味的差異始終仰賴職人的經驗與感官判斷，這也成了品質控制中最難攻克的變因。如今，有研究團隊透過測量咖啡的電流反應，將美味的主觀感受轉化為客觀的數據指標，在追求標準化的同時，也為連鎖產業提供一個更穩定的品控基準。電流數據與職人手藝能否攜手協力，為消費者端出一杯完美的咖啡？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。