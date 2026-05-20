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哥倫比亞參議員車隊遇襲 總統稱叛軍企圖綁架

中央社／ 波哥大19日綜合外電報導

哥倫比亞左派總統裴卓表示，執政黨參議員羅培茲的車隊今天在西南部的公路遭到現已解散的游擊組織「哥倫比亞革命軍」（FARC）叛軍開槍襲擊，對方企圖綁架羅培茲。

法新社報導，哥倫比亞正面臨自2016年與FARC簽署和平協議以來最嚴重的暴力浪潮，本月31日舉行總統選舉前頻傳攻擊、謀殺與綁架事件。

鑒於維安升高，羅培茲（Alexander Lopez）改乘前導車，而他平時乘坐的車輛在後方行駛時遭到槍擊

裴卓（Gustavo Petro）表示，這起攻擊發生在考卡省（Cauca），地點距離4月底炸彈攻擊導致21名平民死亡的現場僅「1公里」遠。

裴卓在社群平台X發文說：「參議員羅培茲的防彈車遭到摩迪斯科（Ivan Mordisco）率領的販毒武裝團體掃射。」他還說當地一名市長的座車也遇襲。

裴卓在首都波哥大（Bogota）舉行的公開活動告訴群眾：「他們剛剛企圖綁架這名參議員。」

目前不清楚是否有人受傷，或安全部隊是否曾與對方交火。

羅培茲在事發後接受新聞頻道訪問時說：「他們（對方）持步槍開火。」

他說：「（我的）車輛遭到射擊後停下，他們闖進車內，問司機『你們頭頭在哪？』」

羅培茲表示，歹徒開走他的車，當時車上還有一名隨扈遭挾持約5分鐘。

考卡省擁有大片毒品作物種植區，是摩迪斯科麾下FARC分裂勢力主要據點之一。摩迪斯科是哥倫比亞頭號通緝犯，拒絕接受和平協議。

哥倫比亞 槍擊 裴卓

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