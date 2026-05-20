日本鹿兒島奄美規模5.9地震 暫無重大災情

日本鹿兒島縣奄美地區今天上午發生規模5.9地震，最大震度5強，所幸沒有引發海嘯，也暫未傳出重大傷亡或災情。日本政府與鹿兒島縣已成立應變單位，持續確認災害狀況，並呼籲民眾留意後續可能發生的同等級地震。

根據日本氣象廳資料，地震發生於當地時間上午11時46分左右，震央位於沖繩本島近海，震源深度約50公里。鹿兒島縣與論町觀測到最大震度5強，知名町觀測到震度5弱。

此外，天城町與和泊町也觀測到震度4，鹿兒島縣與沖繩縣其他地區則出現震度3至1不等。

觀測到震度5強的與論町位於鹿兒島縣最南端離島與論島，截至上月人口約4882人。

NHK報導，地震調查委員會與氣象廳指出，鹿兒島縣沖永良部島附近過去也曾多次發生規模5以上地震。2008年7月規模6.1地震時，與論町曾觀測到震度5弱，並造成飯店部分牆壁損壞；2016年9月規模5.6地震時，知名町也曾觀測到震度5弱。

鹿兒島縣上一次觀測到震度5強，是去年7月發生於吐噶喇列島近海、規模5.5的地震。當時鹿兒島縣十島村的惡石島觀測到震度5強。

日本首相高市早苗稍早也在社群平台X發文表示，目前尚未接獲人員傷亡與住宅受損通報，但政府已立即於首相官邸危機管理中心設置聯絡室，全力掌握災情並進行應對，呼籲強震地區居民持續警戒後續地震活動。