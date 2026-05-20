李逸洋投書日媒 籲台日深化醫療合作、挺台參與WHO

世界衛生大會（WHA）登場，駐日代表李逸洋投書日本「產經新聞」，呼籲台灣與日本深化醫療數位轉型（DX）合作，並再次爭取國際社會支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及世衛相關機制。

李逸洋指出，當前全球面臨醫療人力不足與成本上升等問題，醫療數位轉型已成為各國重要課題，日本政府也已成立醫療DX推進本部，積極推動醫療數位化政策。

他表示，台灣結合大數據、人工智慧（AI）與雲端科技，已有效提升醫療品質與效率，並確保醫療資料安全流通。台灣憑藉資通訊產業優勢及全民健保制度，建構數位醫療平台，推動電子病歷整合、AI風險預測、即時就醫與用藥資訊服務，有助於慢性病早期預測及精準用藥。透過電子處方箋與遠距醫療服務，也有助縮小偏鄉與都市之間的醫療落差。

他強調，台灣在智慧醫療領域成果已獲國際肯定，包括有13家醫院入選美國「新聞週刊」（Newsweek）「2026全球最佳智慧醫院」，入選數量居亞洲第2；此外，全球生活資訊平台Numbeo健康照護指數排名中，台灣已連續8年名列世界第一。

李逸洋表示，台灣結合科技與公共衛生體系的模式，若能推廣至其他國家，將有助實現WHO倡導的「全民健康覆蓋」（UHC）理念，讓所有人都能以可負擔成本獲得基本醫療服務。

針對台日合作，他指出，日本目前正推動全國醫療資訊平台建置及AI導入醫療領域，而台灣則具備先進AI晶片製造能力及醫療資訊標準化經驗，若雙方深化合作，可望共同打造更完整的智慧醫療體系。

李逸洋表示，從COVID-19疫情經驗可看出，具備先進醫療技術與公共衛生能力的台灣被排除在WHO之外，將對全球公共衛生體系造成損害。

他並主張，聯合國大會第2758號決議及世界衛生大會第25.1號決議均未提及台灣，也未排除台灣參與WHO與WHA。他提到，美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）及捷克參議院今年3月皆曾表態支持台灣有意義參與國際組織。

李逸洋最後呼籲，期盼日本及國際友人支持台灣參與WHA及WHO相關活動與機制，提升全球衛生體系完整性與韌性，台灣將持續為全球健康福祉貢獻力量，以實踐WHO憲章「健康是基本人權」理念及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」。