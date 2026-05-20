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2日人上海遭襲受傷引發關注 東京要求中方釐清案情

中央社／ 上海20日綜合外電報導

日本駐上海總領事館今天向法新社表示，上海一間餐廳發生持刀攻擊事件，造成兩名日本人受傷，東京已要求中方釐清事實並確保日本國民安全。

這起事件成為中日之間最新的外交摩擦。日本首相高市早苗曾表示，若中國入侵台灣，日本可能進行軍事介入，導致兩國關係緊張。

上海浦東公安分局昨天透過社群媒體表示，他們接獲通報稱，一名男子在某餐廳內「持水果刀傷人」。這名楊姓、具有精神疾病病史的嫌犯是一名59歲男子，已在現場遭拘捕。

根據警方聲明，一共有三人被送往醫院治療，隨後日本媒體報導，其中兩人為日本公民。

日本駐上海總領事館證實，兩名日本公民在事件中受傷，目前正接受治療。

日本駐上海總領事館發言人聲明表示：「日本政府已要求中國政府釐清事實並提供明確說明，同時確保日本國民的安全與保障。」

日本內閣官房長官木原稔隨後也證實，東京已正式要求中方說明，並向所有居住在中國的日本公民發布警示。

他說：「政府將持續與各方保持聯繫，並從保護日本國民的立場出發，提供一切可能的支援。」

據報導，事發餐廳與警方公布的大致地址相符，今天現場已恢復平靜。

法新社記者觀察，事發餐廳所在的購物中心內有多名身穿灰色西裝、疑似保全人員的人員駐守。

東京 中方 上海

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