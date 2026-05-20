美醫民主剛果開刀感染伊波拉 德國收治隔離治療

一名在剛果民主共和國行醫而感染伊波拉（Ebola）病毒的美國公民，目前正前往德國接受治療。據宣教團體表示，這名醫師搭機就診前，已虛弱到幾乎無法自行站立。

路透社和美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，受感染的美國醫師證實為醫療宣教士史塔福（Peter Stafford），任職於基督教宣教組織Serge。

這個宗教團體領袖表示，史塔福在當地疫情爆發前，曾在不知情的情況下為一名隱性伊波拉病確診者動手術。

德國政府今天稍早證實，在接獲美國官方的協助請求後，現已做好準備，將把患者收治在柏林夏里特醫院（Charite University Hospital）特殊隔離病房。

這次在民主剛果東部爆發的疫情，屬於罕見Bundibugyo病毒株，目前已奪走至少131條人命。世界衛生組織（WHO）近期已正式宣布，這波疫情已構成「國際關注公共衛生緊急事件」。

目前Bundibugyo病毒株尚無經批准的疫苗或治療方法，這個病毒株的致死率最高可達40%。

不過，目前有一款名為Ervebo的疫苗，雖主要用於因應薩伊（Zaire）病毒株，但動物實驗顯示，對Bundibugyo病毒株也提供部分保護效果。

美國國務院今天表示，將出資在民主剛果、烏干達與剛果共和國受影響的區域設立上看50間治療診所，協助合作夥伴提供緊急伊波拉病毒篩檢、分流、隔離的服務，同時建立感染區周邊管制帶。

這筆資金將主要透過聯合國人道事務協調廳（OCHA）管理的中央應急基金（CERF）撥款。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，目前市面上的伊波拉檢測工具可有效辨識這次病毒株，美國面臨的整體風險仍低。

針對本屆世界盃將於6月11日至7月19日在美國、加拿大與墨西哥舉行，美國CDC沒有正面回應相關問題，但表示他們正與國際足球總會（FIFA）合作，確保旅客和美國大眾在整個賽事期間的安全。