快訊

貓跳台「太空艙養魚」給貓玩…強光直射竟聚焦起火 他回家見慘況崩潰

吃素膽固醇還超高？醫揭「最大陷阱」！大推4食物幫降血脂、護血管｜元氣網

護國群山搶才、理工師資崩塌 動搖國本的教育危機

聽新聞
0:00 / 0:00

美醫民主剛果開刀感染伊波拉 德國收治隔離治療

中央社／ 華盛頓/柏林19日綜合外電報導

一名在剛果民主共和國行醫而感染伊波拉（Ebola）病毒的美國公民，目前正前往德國接受治療。據宣教團體表示，這名醫師搭機就診前，已虛弱到幾乎無法自行站立。

路透社和美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，受感染的美國醫師證實為醫療宣教士史塔福（Peter Stafford），任職於基督教宣教組織Serge。

這個宗教團體領袖表示，史塔福在當地疫情爆發前，曾在不知情的情況下為一名隱性伊波拉病確診者動手術。

德國政府今天稍早證實，在接獲美國官方的協助請求後，現已做好準備，將把患者收治在柏林夏里特醫院（Charite University Hospital）特殊隔離病房。

這次在民主剛果東部爆發的疫情，屬於罕見Bundibugyo病毒株，目前已奪走至少131條人命。世界衛生組織（WHO）近期已正式宣布，這波疫情已構成「國際關注公共衛生緊急事件」。

目前Bundibugyo病毒株尚無經批准的疫苗或治療方法，這個病毒株的致死率最高可達40%。

不過，目前有一款名為Ervebo的疫苗，雖主要用於因應薩伊（Zaire）病毒株，但動物實驗顯示，對Bundibugyo病毒株也提供部分保護效果。

美國國務院今天表示，將出資在民主剛果、烏干達與剛果共和國受影響的區域設立上看50間治療診所，協助合作夥伴提供緊急伊波拉病毒篩檢、分流、隔離的服務，同時建立感染區周邊管制帶。

這筆資金將主要透過聯合國人道事務協調廳（OCHA）管理的中央應急基金（CERF）撥款。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，目前市面上的伊波拉檢測工具可有效辨識這次病毒株，美國面臨的整體風險仍低。

針對本屆世界盃將於6月11日至7月19日在美國、加拿大與墨西哥舉行，美國CDC沒有正面回應相關問題，但表示他們正與國際足球總會（FIFA）合作，確保旅客和美國大眾在整個賽事期間的安全。

德國 美國公民 疫情

延伸閱讀

剛果伊波拉疫情釀百死 1美籍確診…CDC啟動入境管制

非洲爆發伊波拉疫情 專家：罕見病毒株、嚴防轉機者

伊波拉疫情受控恐曠日持久 WHO評估候選疫苗和療法

伊波拉新病毒株罕見 無藥治、無疫苗 防疫難度大增

相關新聞

國際布克獎揭曉！楊双子著、金翎譯英文版《臺灣漫遊錄》奪文學大獎

臺灣小說家楊双子的長篇小說《臺灣漫遊錄》英文版“Taiwan Travelogue”在臺灣時間2026年5月20日清晨於英國倫敦獲得國際文學大獎「國際布克獎」（International Booker Prize）殊榮。這是首次有臺灣文學作品獲頒國際布克獎，創下臺灣文學與國際布克獎首例，也是繼韓國作家韓江的《素食者》之後，東亞再次有作家獲獎。

單身好香成人生終極目標 年輕世代顛覆婚姻想像

「如果最後只剩我一個人？」這不再是恐懼，而是終極目標！隨著單身人口增加與未婚人口增加，越來越多單身者選擇撕毀結婚劇本。當不婚族增加，年輕人寧可將重心全放在自我需求與個人成長，爽過100%的自主生活。究竟為何放棄走紅毯，反而活得更香、更無敵？帶你一窺不用討好別人的單身新宇宙！

當人們只能從街景地圖遙望家鄉：屬於香港人的《記憶座標》

「我哋真係好撚鍾意香港。」當離散之人，只能透過Google街景，遙望家鄉一景一物，那是什麼感受？當自己的雙腳無法踏上故土，只能用滑鼠或是觸控，拉著街景畫面游移前進，在虛擬的「漫步」中尋找過去回憶的細碎痕跡，眼前明明還看得見心心念念的香港，感覺卻彷彿更遠了。

路透爆料「解放軍秘密訓練200名俄軍」！受訓內容曝光 部分已赴烏作戰

路透19日引述3家歐洲情報機構消息及內部報告指出，中國大陸武裝部隊2025年底在北京、南京等多地祕密訓練約200名俄軍，內容涵蓋無人機、電子戰與反無人機作戰等關鍵技術。俄軍赴中受訓是新情況，其中部分受訓人員之後已返回烏克蘭，直接參與在俄占克里米亞與札波羅熱地區的無人機作戰。

咖啡好喝不只靠職人 新技術用「電流」讀懂風味

為何同一家連鎖咖啡，昨天驚豔、今天卻走味？長期以來，風味的差異始終仰賴職人的經驗與感官判斷，這也成了品質控制中最難攻克的變因。如今，有研究團隊透過測量咖啡的電流反應，將美味的主觀感受轉化為客觀的數據指標，在追求標準化的同時，也為連鎖產業提供一個更穩定的品控基準。電流數據與職人手藝能否攜手協力，為消費者端出一杯完美的咖啡？

高市訪韓 加強能源合作

日本首相高市早苗19日訪問南韓總統李在明，這是兩人近七個月內第四次會面。雙方達成共識，同意擴大在液化天然氣（LNG）和原油供應方面的合作，並共同研議具體行動。另外，雙方還就人工智慧（AI）、跨國詐騙、安全等領域進行合作討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。