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北歐印度關係升級 盼增加綠色科技與創新、戰略合作

中央社／ 斯德哥爾摩20日專電

第3屆北歐印度高峰會19日在挪威舉行，北歐5國總理與印度總理莫迪在會中討論貿易、能源、氣候變遷與地緣政治等議題，透過與歐盟、歐洲自由貿易協會（EFTA）簽訂貿易協定，雙邊合作關係深化，希望能增加綠色科技、創新甚至戰略等領域的合作。

印度總理莫迪（Narendra Modi）18日到訪挪威，並於19日出席在奧斯陸（Oslo）舉辦的第3屆北歐印度高峰會（Nordic-Indian Summit），挪威總理斯托爾、丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）、瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）、冰島總理弗羅斯塔多蒂爾（Kristrun Frostadottir）、芬蘭總理歐爾波（PetteriOrpo）都親自出席會議。

會議中，北歐5國與印度討論重要議題，包括綠色轉型、數位化、創新與貿易合作，也加深政治對話，例如全球安全問題、地緣政治挑戰，並討論增加雙邊經濟合作的可能性。

中央社記者透過線上採訪，在19日的聯合記者會上，斯托爾表示，這次高峰會展現在不穩定的世界局勢中最需要的，那就是不管地理位置、國家大小、歷史有多麼不同，民主國家之間應有更多的合作。

他說，會議中各國也討論了以國際法作為基礎的世界秩序需要重建與進步，尋求烏克蘭得到正義的和平並透過外交手段解決中東戰爭。

莫迪表示，共享民主價值、法治觀念以及多邊主義，讓印度跟北歐自然成為夥伴。而雙邊共同重視的議題如科技與永續，則開創雙邊合作極大可能性。

他說，過去幾年，雙方在各方面都有很多合作進展。北歐投資對印度經濟成長做出貢獻，也創造許多工作機會。他說，透過EFTA的貿易暨經濟夥伴協議（TEPA），印度跟冰島、挪威可以有更多經濟合作；而透過與歐盟的自由貿易協定，印度跟瑞典、丹麥、芬蘭也能進行更多貿易，北歐印度關係的黃金時代就此展開。

莫迪表示，印度與北歐的關係升級到綠色科技與創新、戰略夥伴關係。北歐在綠色科技、創新技術與軍事能力加上印度的規模與研發人才，將會對全世界帶來益處。

丹麥總理佛瑞德里克森表示，目前世界各國正在討論中等強權國家（Middle powers）可以如何合作，雖然北歐國家很小，但是全部聯合起來就可以成為中等強權，跟印度這樣的強權國家在清楚的價值與理念上進行合作，相信可以在這個快速轉變的世界帶來穩定、繁榮與團結。

冰島總理弗羅斯塔多蒂爾表示，人們需要希望，也期待國家之間互相尊重，透過對話、貿易創造更加開放而不是封閉的世界。莫迪身為世界最大民主國家的領導人，注重氣候變遷並表示可以藉此創造進步，讓她十分讚賞。

莫迪在稍早前訪問瑞典，同時與瑞典簽下戰略合作夥伴協議，深化雙方在安全議題、數位發展、綠能與太空等領域的合作關係。這項協議預計可以在瑞典創造2.3萬個工作機會，瑞典總理克里斯特森表示這是兩國關係的重要里程碑。

在俄羅斯對烏克蘭開戰、美國關稅衝擊、中東局勢動盪等因素下，北歐國家積極與其他民主大國深化合作，今年3月北歐5國總理與加拿大總理卡尼（MarkCarney）在奧斯陸共同發表聲明，深化區域安全、韌性與綠能方面的合作。

印度 莫迪 挪威

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