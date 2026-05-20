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涉替俄羅斯當間諜 奧地利前情報官案5月20日宣判

中央社／ 維也納19日綜合外電報導

奧地利法院預計明天將針對一名被控為俄羅斯從事間諜活動的前情報官員做出判決，這起案件是這個歐盟成員國近年來最受矚目的高層諜報案。

法新社報導，奧地利近來受到數起涉嫌為莫斯科當局刺探情報的案件衝擊，現任政府也因此希望收緊法律以嚴厲打擊間諜活動。

63歲的前情報人員歐特（Egisto Ott）對於多項指控均拒不認罪，其中包括向俄羅斯交付敏感設備以及販售機密情報。

歐特今天告訴法新社，他駁斥所有指控，包括涉嫌濫用職權、貪腐以及從事損害奧地利利益的間諜活動，並堅稱自己「清白」。

他說：「我從未以任何方式向俄羅斯情報機構出售或傳遞資訊。」他並補充說，他始終在法律範圍內並按照上級的命令行事。

如果罪名成立，歐特將面臨最高5年的監禁。

另一名奧地利情報員也將與歐特一起受審，他被控濫用職權，部分原因是被指控協助歐特。

根據法新社看到的起訴書，歐特冒著對奧地利在友好情報機構中聲譽造成「嚴重損害」的風險行事。

據指控，在2015年至2022年期間，歐特按照已倒閉的德國支付處理公司Wirecard的奧地利籍高層馬薩萊克（Jan Marsalek）的命令行事，以換取總計超過8萬歐元的報酬。

在逃的馬薩萊克因詐欺指控遭到通緝，並被懷疑為俄羅斯情報機構工作。

俄羅斯 間諜 奧地利

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