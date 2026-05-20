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美提32億元援助誘古巴改革 交涉由慈善機構發放

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

美國官員今天表示，美國與古巴本週就美國提供1億美元（約新台幣32億元）援助的提案舉行了會談，華府將這筆資金視為推動古巴進行改革的誘因。

法新社報導，這名要求匿名的國務院官員透露，美國駐哈瓦那代理大使哈默（Mike Hammer）昨天已與古巴外交部官員會面。

這名官員說：「我們一直與古巴人保持密切協調。我們昨天開了會，並繼續積極推動這項提案，這與古巴外交部的一些謊言相反。」

他說：「我們繼續敦促（古巴）政權接受這項提案，並試圖防止援助物資的運送受到干擾。」

他表示，這筆援助將透過天主教救濟會（CatholicRelief Services）和福音派新教慈善機構撒瑪利亞救援會（Samaritan's Purse）發放，而不會直接交給古巴政府。

他說：「古巴政權坐擁數十億美元…我們敦促他們利用這筆錢實際幫助古巴人民投資基礎設施，而不是囤積資金。」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）向來是哈瓦那共產黨政府的堅定反對者，他公開提出了這筆1億美元的援助，但也要求古巴必須採取措施開放國家。

古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）上週表示，哈瓦那對審查這項援助提案持開放態度。他早前曾稱盧比歐在這項提案上撒謊。

在美國推翻委內瑞拉左翼領袖馬杜洛（NicolasMaduro），並終止卡拉卡斯當局以免費石油換取古巴醫療專業知識和其他服務的交流後，古巴一直處於重大經濟危機的陣痛中，並伴隨著持續的停電。

隨著局勢日益嚴峻，數十年來一直是美國間諜活動目標的古巴，上週採取了非比尋常的舉措，歡迎中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）前來會談。

古巴 哈瓦那 外交部

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