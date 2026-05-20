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西班牙安達魯西亞右翼勝選未過半 拒與極右翼組閣

中央社／ 馬德里19日專電

西班牙安達魯西亞自治區日前舉行議會選舉，保守派右翼人民黨雖勝出，但差2席過半，未來恐得尋求與極右翼民聲黨結盟。現任區主席莫雷諾則說，人民黨應當可獨立執政。

被視為明年西班牙全國大選前哨戰的安達魯西亞自治區（Andalucía）地方議會選舉於17日舉行，由左右兩派政黨角逐議會109個席次。

在地方執政7年的「人民黨」（PP）共拿下53席，成為議會最大黨，但比2022年下滑5席，且未達絕對多數55席，未來恐需與極右翼「民聲黨」（Vox）結盟組閣、共同執政。

極右翼民聲黨主打「國家優先」的競選口號，主張將公共服務和社會援助優先提供給西班牙人、而非移民，在大選中囊括15席，比2022年多攻下1席。

根據西班牙國家報（El Pais）報導，本次地方選舉最大贏家、人民黨的現任自治區主席莫雷諾（JuanManuel Moreno）承認，由於選舉結果距離絕對執政門檻還差2席，他未來在議會不得不進行政黨協商以達成政策協議。

但是，莫雷諾堅持兌現選前承諾，將極右翼排除在其執政團隊外，他強調，「將近過半的選舉結果，給了人民黨單獨執政的迴旋空間」。

他並未表明是否會在議會裡接受民聲黨的「國家優先」訴求，僅強調，「我們將捍衛安達魯西亞的優先地位」。

莫雷諾表示，他支持對移民進行管控，因為一旦社會出現融合問題，「民粹主義」就會滋長。他堅稱，所謂「國家優先」不過是民聲黨為了選票而提出的競選口號，但安達魯西亞的「自治法」才是地方執政的根本法則。

面對地方勝選，人民黨計劃照著選前即寫好的腳本走，利用勝選氣勢來推動黨魁費霍（Alberto NúñezFeijóo）的競選活動，為明年全國大選備戰。

費霍昨天在人民黨總部對黨內高層表示：「使西班牙達成變革的競選活動，在今天正式啟動。」

現任總理桑傑士（Pedro Sánchez）領導的左翼「社會勞工黨」（PSOE）則在安達魯西亞地區遭遇重挫，僅得28席，比2022年失落2席，是西班牙民主化舉行地方選舉以來，社會勞工黨在該自治區的最差表現。

左翼盟友「安達魯西亞向前行」（AdelanteAndalucía）贏得8席，比2022年多斬獲6席；左翼聯合「為了安達魯西亞」（Por Andalucía）則以5席與2022年持平。

所有左翼政黨席次加總共得41席，距離多數地位相差甚遠。

儘管桑傑士在選後避免自我批評，認為地方選舉結果不能代表全國大選選情，但社會勞工黨地方大老指出，黨的問題不僅是在安達魯西亞失利，而是「與社會脫節」，尤其中央政府與加泰隆尼亞分離主義政黨的合作，令眾多左翼選民心生不滿，他們呼籲黨內應當認真反省，與社會重新建立連結。

西班牙

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