快訊

直播／賴清德總統執政兩周年談話 凸顯實力守護民主與和平

MLB／李灝宇先發3支1 高難度守備美技讓轉播單位大呼「噁心」

花東國家級警報響！上午9時11分台東近海規模4.8地震 最大震度4級

聽新聞
0:00 / 0:00

防伊波拉疫情 巴林禁民主剛果等3國旅客入境

中央社／ 麥納瑪/日內瓦19日綜合外電報導

波斯灣國家巴林今天宣布，針對來自剛果民主共和國、南蘇丹和烏干達的旅客，實施為期一個月的入境禁令。這3個非洲國家正處於最新的伊波拉（Ebola）疫情中心。

法新社報導，巴林有關當局表示，這項禁令將實施30天，但不適用於巴林公民。

巴林民航事務局發布聲明表示：「自即日起，所有自南蘇丹、剛果民主共和國（簡稱民主剛果）及烏干達抵達的非巴林籍旅客，不論搭乘任何航班將暫時停止入境。」

聲明中也提到，在抵達巴林前30天內，曾造訪過上述3個國家的旅客，同樣禁止入境。

世界衛生組織（World Health Organization）今天將召開緊急委員會會議，討論民主剛果致命的伊波拉病毒疫情。

非洲疾病管制暨預防中心（Africa Centres for DiseaseControl and Prevention）昨晚宣布民主剛果和烏干達的伊波拉病毒疫情已經構成「非洲公共衛生緊急事件」。

民主剛果已經記錄131起死亡病例、513例疑似病例，鄰國烏干達則有1人死亡。

巴林 疫情 剛果 伊波拉疫情

延伸閱讀

剛果伊波拉疫情釀百死 1美籍確診…CDC啟動入境管制

伊波拉疫情蔓延 盧比歐指世衛確認工作慢半拍

伊波拉新病毒株罕見 無藥治、無疫苗 防疫難度大增

伊波拉疫情受控恐曠日持久 WHO評估候選疫苗和療法

相關新聞

路透爆料「解放軍秘密訓練200名俄軍」！受訓內容曝光 部分已赴烏作戰

路透19日引述3家歐洲情報機構消息及內部報告指出，中國大陸武裝部隊2025年底在北京、南京等多地祕密訓練約200名俄軍，內容涵蓋無人機、電子戰與反無人機作戰等關鍵技術。俄軍赴中受訓是新情況，其中部分受訓人員之後已返回烏克蘭，直接參與在俄占克里米亞與札波羅熱地區的無人機作戰。

當人們只能從街景地圖遙望家鄉：屬於香港人的《記憶座標》

「我哋真係好撚鍾意香港。」當離散之人，只能透過Google街景，遙望家鄉一景一物，那是什麼感受？當自己的雙腳無法踏上故土，只能用滑鼠或是觸控，拉著街景畫面游移前進，在虛擬的「漫步」中尋找過去回憶的細碎痕跡，眼前明明還看得見心心念念的香港，感覺卻彷彿更遠了。

咖啡好喝不只靠職人 新技術用「電流」讀懂風味

為何同一家連鎖咖啡，昨天驚豔、今天卻走味？長期以來，風味的差異始終仰賴職人的經驗與感官判斷，這也成了品質控制中最難攻克的變因。如今，有研究團隊透過測量咖啡的電流反應，將美味的主觀感受轉化為客觀的數據指標，在追求標準化的同時，也為連鎖產業提供一個更穩定的品控基準。電流數據與職人手藝能否攜手協力，為消費者端出一杯完美的咖啡？

高市訪韓 加強能源合作

日本首相高市早苗19日訪問南韓總統李在明，這是兩人近七個月內第四次會面。雙方達成共識，同意擴大在液化天然氣（LNG）和原油供應方面的合作，並共同研議具體行動。另外，雙方還就人工智慧（AI）、跨國詐騙、安全等領域進行合作討論。

日韓峰會 李在明拋中日韓合作…高市避談中國

日本首相高市早苗十九日訪問南韓，與南韓總統李在明舉行兩人半年來第四度會面。兩國同意擴大液化天然氣和原油供應合作，包括儲備和石油產品互換安排。李在明強調韓美日、韓中日合作對區域和平重要性，高市提到日韓美合作，但避談中國。

高市邀李赴日泡溫泉…李在明交好日本 反映務實外交

紐約時報指出，外界原本並不認為南韓總統李在明與日本首相高市早苗能相處融洽，兩人互動讓不少人跌破眼鏡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。