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防伊波拉疫情 巴林禁民主剛果等3國旅客入境
波斯灣國家巴林今天宣布，針對來自剛果民主共和國、南蘇丹和烏干達的旅客，實施為期一個月的入境禁令。這3個非洲國家正處於最新的伊波拉（Ebola）疫情中心。
法新社報導，巴林有關當局表示，這項禁令將實施30天，但不適用於巴林公民。
巴林民航事務局發布聲明表示：「自即日起，所有自南蘇丹、剛果民主共和國（簡稱民主剛果）及烏干達抵達的非巴林籍旅客，不論搭乘任何航班將暫時停止入境。」
聲明中也提到，在抵達巴林前30天內，曾造訪過上述3個國家的旅客，同樣禁止入境。
世界衛生組織（World Health Organization）今天將召開緊急委員會會議，討論民主剛果致命的伊波拉病毒疫情。
非洲疾病管制暨預防中心（Africa Centres for DiseaseControl and Prevention）昨晚宣布民主剛果和烏干達的伊波拉病毒疫情已經構成「非洲公共衛生緊急事件」。
民主剛果已經記錄131起死亡病例、513例疑似病例，鄰國烏干達則有1人死亡。
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