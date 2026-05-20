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以色列武力封鎖援助加薩船隊 義外長籲確保成員安全
以色列軍方今天以武力封鎖援助加薩的「全球堅毅船隊」，其中包括一艘義大利船，船上29名義大利人遭帶往以色列南部城市阿什杜德（Ashdod）。義大利外交部長塔加尼呼籲以色列確保義大利國民人身安全。
義大利安莎通訊社（ANSA）報導，以色列封鎖航向加薩的「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）所有船隻，今天部分船隻抵達距離加薩走廊100海里內時，據稱遭到以色列海軍開火射擊。
其中一艘船隻成員多為義大利人，包括五星運動黨（M5S）議員卡羅特努托（Dario Carotenuto），一名77歲的醫生，以及記者、學生、勞工等。
義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）發布新聞稿指出，他已請義大利駐以色列大使向以色列政府正式要求，確保所有參與加薩船隊的義大利公民受到尊重，並保障其人身安全。
塔加尼另呼籲對以色列當局使用武力一事展開緊急調查。據義大利活動人士稱，以色列當局對船隊使用了橡皮子彈。
報導指出，以色列否認使用實彈射擊，但承認「出於警告目的，對船隻而非抗議者使用了非致命性武器」，並強調「無人受傷」。
報導稱，「全球堅毅船隊」發動此次行動，目的是運送人道主義援助物資，並引起國際社會對加薩悲劇關注。船隊此行由54艘船組成，載著來自39國的426名活動人士從土耳其出發，先前已有一批船隻在賽普勒斯（Cyprus）附近被攔截，今天包括義大利船隻上的所有活動人士都遭攔阻帶離，行動被迫中止。
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