快訊

直播／賴清德總統執政兩周年談話 凸顯實力守護民主與和平

MLB／李灝宇先發3支1 高難度守備美技讓轉播單位大呼「噁心」

花東國家級警報響！上午9時11分台東近海規模4.8地震 最大震度4級

聽新聞
0:00 / 0:00

以色列武力封鎖援助加薩船隊 義外長籲確保成員安全

中央社／ 羅馬19日專電

以色列軍方今天以武力封鎖援助加薩的「全球堅毅船隊」，其中包括一艘義大利船，船上29名義大利人遭帶往以色列南部城市阿什杜德（Ashdod）。義大利外交部長塔加尼呼籲以色列確保義大利國民人身安全。

義大利安莎通訊社（ANSA）報導，以色列封鎖航向加薩的「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）所有船隻，今天部分船隻抵達距離加薩走廊100海里內時，據稱遭到以色列海軍開火射擊。

其中一艘船隻成員多為義大利人，包括五星運動黨（M5S）議員卡羅特努托（Dario Carotenuto），一名77歲的醫生，以及記者、學生、勞工等。

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）發布新聞稿指出，他已請義大利駐以色列大使向以色列政府正式要求，確保所有參與加薩船隊的義大利公民受到尊重，並保障其人身安全。

塔加尼另呼籲對以色列當局使用武力一事展開緊急調查。據義大利活動人士稱，以色列當局對船隊使用了橡皮子彈。

報導指出，以色列否認使用實彈射擊，但承認「出於警告目的，對船隻而非抗議者使用了非致命性武器」，並強調「無人受傷」。

報導稱，「全球堅毅船隊」發動此次行動，目的是運送人道主義援助物資，並引起國際社會對加薩悲劇關注。船隊此行由54艘船組成，載著來自39國的426名活動人士從土耳其出發，先前已有一批船隻在賽普勒斯（Cyprus）附近被攔截，今天包括義大利船隻上的所有活動人士都遭攔阻帶離，行動被迫中止。

以色列 加薩走廊 加薩

延伸閱讀

內唐亞胡：哈瑪斯突襲以色列 主謀幾已剷除

以戰圈地新理想國界？英媒曝遭哈瑪斯突襲後 以色列已占約1千平方公里土地

歐洲想走荷莫茲 伊朗官媒：已有國家來談通行協議

中東戰爭第78天／福特號出海326天創紀錄 最新發展一次看

相關新聞

路透爆料「解放軍秘密訓練200名俄軍」！受訓內容曝光 部分已赴烏作戰

路透19日引述3家歐洲情報機構消息及內部報告指出，中國大陸武裝部隊2025年底在北京、南京等多地祕密訓練約200名俄軍，內容涵蓋無人機、電子戰與反無人機作戰等關鍵技術。俄軍赴中受訓是新情況，其中部分受訓人員之後已返回烏克蘭，直接參與在俄占克里米亞與札波羅熱地區的無人機作戰。

當人們只能從街景地圖遙望家鄉：屬於香港人的《記憶座標》

「我哋真係好撚鍾意香港。」當離散之人，只能透過Google街景，遙望家鄉一景一物，那是什麼感受？當自己的雙腳無法踏上故土，只能用滑鼠或是觸控，拉著街景畫面游移前進，在虛擬的「漫步」中尋找過去回憶的細碎痕跡，眼前明明還看得見心心念念的香港，感覺卻彷彿更遠了。

咖啡好喝不只靠職人 新技術用「電流」讀懂風味

為何同一家連鎖咖啡，昨天驚豔、今天卻走味？長期以來，風味的差異始終仰賴職人的經驗與感官判斷，這也成了品質控制中最難攻克的變因。如今，有研究團隊透過測量咖啡的電流反應，將美味的主觀感受轉化為客觀的數據指標，在追求標準化的同時，也為連鎖產業提供一個更穩定的品控基準。電流數據與職人手藝能否攜手協力，為消費者端出一杯完美的咖啡？

高市訪韓 加強能源合作

日本首相高市早苗19日訪問南韓總統李在明，這是兩人近七個月內第四次會面。雙方達成共識，同意擴大在液化天然氣（LNG）和原油供應方面的合作，並共同研議具體行動。另外，雙方還就人工智慧（AI）、跨國詐騙、安全等領域進行合作討論。

日韓峰會 李在明拋中日韓合作…高市避談中國

日本首相高市早苗十九日訪問南韓，與南韓總統李在明舉行兩人半年來第四度會面。兩國同意擴大液化天然氣和原油供應合作，包括儲備和石油產品互換安排。李在明強調韓美日、韓中日合作對區域和平重要性，高市提到日韓美合作，但避談中國。

高市邀李赴日泡溫泉…李在明交好日本 反映務實外交

紐約時報指出，外界原本並不認為南韓總統李在明與日本首相高市早苗能相處融洽，兩人互動讓不少人跌破眼鏡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。