北約擊落闖愛沙尼亞無人機 烏克蘭控俄國干擾航向

一架烏克蘭無人機19日入侵愛沙尼亞空域，遭北約戰機擊落，這是首次北約在波羅的海領空擊落闖入的無人機。烏克蘭指控俄羅斯利用電子戰，將無人機導向波羅的海區域，並向愛沙尼亞與其他波羅的海國家致歉。

根據愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，一架無人機於19日當地時間中午前後自俄羅斯方向進入愛沙尼亞東南部空域，隨後遭一架北大西洋公約組織（NATO）執行波羅的海空中警戒任務的羅馬尼亞F-16戰機以飛彈擊落。

據報導，愛沙尼亞軍方在聲明中指出，這起事件發生在俄羅斯進行強烈電子戰的環境下，包括GPS欺騙與干擾。軍方並表示，他們在無人機進入領空前已對其進行監控，為了對平民與基礎設施的影響降至最低，決定將無人機擊落。

路透社報導，拉脫維亞同日一度發布空中威脅警報，要求靠近俄羅斯邊境居民留在室內，並出動北約戰機戒備，雖最終未發現無人機入侵證據，但隨後仍針對邊境地區再次發布警報。

事件發生後，烏克蘭外交部發言人泰希（HeorhiiTykhyi）在社群平台X上發文表示，俄羅斯持續利用電子戰手段，將烏克蘭無人機引導至波羅的海地區，並指俄羅斯蓄意操控事件、強化政治宣傳。

俄羅斯先前稱波羅的海國家允許烏克蘭使用他們的空域，對俄羅斯進行無人機攻擊。

泰希在發文中重申，愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和芬蘭從未允許烏克蘭使用空域，烏克蘭也從未提出過此類請求，否認俄羅斯的指控。

愛沙尼亞外交部長薩克納（Margus Tsahkna）在X上發文表示，這次無人機遭擊落再次證明北約防衛機制有效運作。他並強調，烏克蘭有權攻擊俄羅斯軍事目標，以削弱俄羅斯發動侵略的能力。

自今年3月以來，芬蘭、拉脫維亞、立陶宛與愛沙尼亞等位於波羅的海的北約成員國，已發生多起領空遭偏離航道的烏克蘭無人機闖入情況。拉脫維亞國防部長日前因相關國防爭議請辭，總理希林娜（EvikaSilina）也因風波延燒，相繼辭職。