伊波拉疫情蔓延 盧比歐指世衛確認工作慢半拍

剛果民主共和國近日爆發致命伊波拉（Ebola）病毒疫情，且正蔓延至烏干達，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，世界衛生組織（WHO）在確認疫情方面的工作慢半拍。

法新社報導，記者詢問美國將如何因應這波疫情爆發，盧比歐回答說：「顯然是美國疾病管制暨預防中心（CDC）和世界衛生組織主導，可惜世衛在確認這次疫情方面動作稍慢。」

美國總統川普（Donald Trump）去年重返白宮後，於就職首日簽署行政命令，宣布啟動退出世衛程序。他抨擊世衛對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的處理方式。

盧比歐指出，美國希望在剛果民主共和國（RDCongo，簡稱民主剛果）開設約50家診所治療伊波拉病毒確診病患。

他說：「那裡位於偏遠地區，較難到達……很不幸地，在飽受戰亂的國家中更難抵達這些地區。我們會全力投入。」

WHO今天稍早表示正在關切民主剛果伊波拉疫情的「規模與擴散速度」。根據民主剛果衛生部資料，該國伊波拉病毒疫情病歿人數估已增至131人，疑似病例達513例。