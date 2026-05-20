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美丹格陵蘭密談 美要投資否決權 力防中俄出手染指

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國駐格陵蘭首府努克大使館。美聯社
美國駐格陵蘭首府努克大使館。美聯社

伊朗衝突仍在延燒，但美國總統川普並未忘記格陵蘭。紐約時報報導，過去四個月，美國、格陵蘭以及掌控格陵蘭外交事務的丹麥談判代表，一直在華府進行祕密會談，而美國想要無限期駐軍格陵蘭，還希望對格陵蘭重大投資協議擁有否決權。

報導說，這些會談旨在為川普威脅以軍事接管格陵蘭提供一個下台階，並縮小一場可能導致北約組織分裂的危機。

不過，格陵蘭領袖對目前提出的方案感到擔憂，因為美方企圖在格陵蘭扮演更重要角色。他們擔心，如果美伊衝突平息，川普會再度將侵略矛頭對準格陵蘭。

部分格陵蘭政治人物則表示，他們在日曆上圈出一個需要格外警惕的日期六月十四日，也就是川普的生日。

紐時報導，美方正試圖修改一項長期軍事安排，確保美軍能無限期留在格陵蘭，即使格陵蘭獨立。這個概念基本上是一個永久條款，而格陵蘭人對此非常反感。

此外，美國將談判範圍擴大到軍事之外，希望對格陵蘭境內任何重大投資交易擁有實質否決權，藉此將俄羅斯與中國等競爭對手排擠在外。格陵蘭人與丹麥人強烈反對這項提議。

美國正在討論與格陵蘭在天然資源方面合作。格陵蘭蘊藏豐富石油、鈾、稀土和其他關鍵礦物，儘管其中大部分深埋在冰層下。

美國國防部正迅速推進軍事擴張計畫，最近更派遣一名陸戰隊軍官前往格陵蘭南部的城鎮納沙斯瓦哥，視察二戰時期的機場、港口以及可供美軍駐紮地點。

格陵蘭官員擔心，美國的種種要求等同侵犯格陵蘭主權。儘管丹麥和美國官員都聲稱格陵蘭的未來取決於島上五萬七千人民，但格陵蘭官員表示，美國的要求將世代束縛他們。

格陵蘭議會議員韓森表示，如果美國人得到他們想要的一切，那格陵蘭將永遠不會有任何「真正的獨立」。

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