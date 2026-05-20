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高市邀請泡溫泉...李在明交好日本 反映南韓務實外交

聯合報／ 國際中心／綜合報導
南韓總統李在明。歐新社
南韓總統李在明。歐新社

紐約時報指出，外界原本並不認為南韓總統李在明日本首相高市早苗能相處融洽，兩人互動讓不少人跌破眼鏡。

李在明領導的共同民主黨長期對日本抱持敵意，不滿日本殖民統治期間對韓國的殘酷壓迫。高市早苗則以主張日本戰時暴行遭到誇大而聞名。然而，兩人在南韓安東會面時，雙方都再次確認高市所稱的「日益加深的友誼與信任」。

韓日長期因歷史與領土爭議而衝突不斷。美國多年來一直敦促兩國放下歷史恩怨，攜手合作，以共同制衡中國日益擴張的軍事與經濟影響力。

李在明去年六月當選總統。四個月後，高市早苗成為日本首位女性首相，當時美日韓的觀察人士都擔心，韓日關係恐怕會有問題。

李在明上任後將「務實主義」作為外交核心方針，一面強化與華府傳統同盟，一面改善與中國及北韓關係，意味他不會讓歷史恩怨阻礙與日本建立更緊密關係。

近年來，南韓國內以及李在明所屬的共同民主黨內，愈來愈多人主張韓日應加強合作，應對全球供應鏈混亂與地緣政治變局，包括川普政府外交政策的快速變化。

南韓梨花女子大學教授李雷夫表示，面對俄羅斯與北韓軍事合作、中國在亞洲的擴張政策，以及川普關稅政策和中東衝突，韓日更有理由攜手維護國際秩序。

高市此行，南韓給予等同國是訪問的禮遇與尊榮。她的座車抵達峰會現場時，南韓出動服飾華麗的傳統儀仗隊迎接。

高市表示，她期待持續推動「穿梭外交」，她看著李在明說，「下次您來日本時，我們去泡溫泉如何？」

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