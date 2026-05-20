日韓峰會 李在明拋中日韓合作 高市不接話題避談中

日本首相高市早苗十九日訪問南韓，與南韓總統李在明舉行兩人半年來第四度會面。兩國同意擴大液化天然氣和原油供應合作，包括儲備和石油產品互換安排。李在明強調韓美日、韓中日合作對區域和平重要性，高市提到日韓美合作，但避談中國。

高市這次兩天一夜訪韓行程，地點選在李在明故鄉安東，雙方先進行約卅三分鐘的小規模會談，再進行一小時十二分鐘的擴大會談。

李在明於會後記者會上表示，「距離今年一月訪問首相故鄉奈良僅過四個月，這次首相親自來到我故鄉安東，韓日兩國領袖互訪故鄉屬首次，世界上應該也難尋先例，展現韓日友誼與連結」。

高市表示，「透過在彼此故鄉進行穿梭外交，深深感受到雙方的友情與信賴關係更加深厚」。

會談後雙方同意，透過原油、石油產品與液化天然氣的相互調度與互換交易，強化日韓能源安全，並共同研議具體行動。另外，雙方還就人工智慧、跨國詐騙、安全等領域進行合作討論。

李在明強調，在國際局勢快速變化之際，雙方再次確認韓日合作，以及韓美日合作對區域和平穩定的重要性。他也提到，韓中日三國應互相尊重與合作，以實現區域真正的和平並尋求共同利益，另外也就朝鮮半島局勢交換意見。

高市早苗指出，「考量目前嚴峻的國際環境，雙方一致認為，包括日韓、日韓美安全合作在內的戰略協調相當重要」。

朝鮮日報報導，高市談話中避談中國，而是將重點放在「實現自由開放的印太」以及「促進印太地區和平穩定」。

李在明表示，雙方就中東地區應早日恢復和平穩定形成共識。高市也表示，雙方就中東和太平洋地區局勢坦誠交換意見，並同意推動中東局勢降溫，保障荷莫茲海峽在內的海上通道自由安全航行。