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路透：俄軍人在中國秘密受訓後 投入對烏克蘭作戰
根據3個歐洲情報機構及路透社查閱的文件，中國武裝部隊去年底曾在中國境內秘密訓練約200名俄羅斯軍事人員，而且部分人員已返回烏克蘭作戰。
根據路透社，這些秘密訓練主要聚焦於無人機操作，相關內容載於俄、中高官2025年7月2日在北京簽署的一份俄中雙語協議。
協議寫道，大約200名俄羅斯軍人將在北京及南京等地的軍事設施受訓。而消息人士說，之後有大約這個數量的人員赴中國受訓。
該協議同時提到，數百名中國軍人也將在俄羅斯的軍事設施受訓。
自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，中俄兩國已數度舉行聯合軍事演習。不過，北京當局一再宣稱在這場衝突中保持中立，並將自己形塑為和平調停者。
一名情報官員表示，中國在作戰與戰術層級訓練俄國軍事人員，之後這些人員又投入烏克蘭的戰事，中國對歐陸這場戰爭的介入程度遠比過往已知的更為直接。
針對路透社這篇報導的細節，俄羅斯及中國國防部皆未回應置評請求。
中國外交部則在發給路透社的聲明中稱，在烏克蘭危機上，中方始終秉持客觀公正立場，致力推動和談，這一立場一貫且明確，國際社會有目共睹，有關各方不應刻意煽動對立或轉移責任。
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