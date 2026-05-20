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高市訪韓 加強能源合作

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

日本首相高市早苗19日訪問南韓總統李在明，這是兩人近七個月內第四次會面。雙方達成共識，同意擴大在液化天然氣（LNG）和原油供應方面的合作，並共同研議具體行動。另外，雙方還就人工智慧（AI）、跨國詐騙、安全等領域進行合作討論。

日韓分別是全球第二、三大的LNG進口國，雙方將透過這次會面，加強相關供應鏈韌性與調度的合作。高市訪韓，是日韓領袖穿梭外交的一環，是她上任以來第一次非因出席國際會議訪問南韓，而會談在李在明的故鄉慶尚北道首府安東市舉行，更彰顯出兩國的合作正從首都層面擴展至地方及經濟聯繫。

儘管存在長期的歷史爭端，日韓仍尋求加強協調，兩國政府均更加重視經濟安全、包括AI在內的先進技術合作，以及地區穩定。

李在明在會後的聯合記者會上表示：「近期因中東局勢導致的供應鏈和能源市場動盪，進一步凸顯了兩國密切合作的必要性。」

日韓就兩大核心達成共識，包括根據上個月發表的亞洲能源資源供應能力強化夥伴關係（Power Asia）計畫，加強印太地區儲備能力與能源供應；還有透過原油、石油產品與LNG的相互調度與互換交易，強化日韓能源安全，並共同研議具體行動。

能源 高市 李在明

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