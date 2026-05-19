瑞典購買法製巡防艦 加強波羅的海防空能力

瑞典總理克里斯特森、國防部長約松與參謀總長克雷森今天召開記者會，宣布將向法國海軍船舶集團購買4艘FDI中型巡防艦。FDI巡防艦具備強大防空與彈道飛彈防禦能力，可提升瑞典本土與波羅的海區域的防空能力。

瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）、國防部長約松（Pål Jonson）與參謀總長克雷森（MichaelClaesson）今天在瑞典海軍偉士比級護衛艦（Visbykorvett）上召開記者會，宣布將向法國海軍船舶集團（Naval Group）購買4艘FDI中型巡防艦。

克里斯特森表示，這是繼80年代的採購獅鷲戰鬥機（Gripen）以來，最大規模的軍事投資案之一，也將會讓瑞典海上的防空能力提升為現有的3倍。

瑞典將購入的中型巡防艦排水量比現有的偉士比級護衛艦更大，可搭載的人員將近多3倍，也具有強大防空與彈道飛彈防禦能力。可涵蓋的範圍超越瑞典國界，有助波羅的海區域防衛與北約行動。

克里斯特森表示，他相信這項投資讓瑞典可以對波羅的海區域未來的安全作出貢獻。

約松表示，一艘FDI中型巡防艦要價約100億瑞典克朗（約新台幣377.2億元），但確定的價格還要與法國海軍船舶集團洽談裝備細節後才會定案。

他說，這是一筆很大的交易，因為巡防艦目前都已經完成設計，預計2030年就能接收第一艘，之後按計畫每年交貨一艘。

瑞典電視台（SVT）今年2月報導，為了因應俄羅斯在海上的威脅，瑞典計畫向法國、西班牙或英國採購4艘較大的巡防艦，用來防衛海上運輸、航道以及沿海城市。

國防部長約松當時對瑞典電視台表示，這樣的軍事投資是介於戰爭與和平的交界地帶重要的戰略資源。

報導指出，這項採購象徵瑞典海軍格局的改變，這些巡防艦將可成為瑞典強而有力的政治工具，也可作為外交訊號，例如透過參與世界海域的演習來展現團結與善意。

然而，這項採購受到部分專家批評，瑞典國防大學(Swedish Defence University)教授李汪(Hans Liwång)表示，巡防艦對敵方來說是非常有價值的目標，戰時通常會首先遭受攻擊，瑞典應該購入小一點的艦艇，以及陸地型、長程的防空系統。

「瑞典日報」（SvD）的社論則批評，昂貴巡防艦在便宜的無人機迅速發展，成為戰爭重要武器的此時，遭受攻擊的風險提高，不符合成本效益。