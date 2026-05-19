快訊

雨具準備好！大台北明慎防午後雷陣雨 這日起2地水氣再增加

台中8旬歲婦開車突身體不適 勤美商圈釀連環事故…33車遭波及1人傷

新婚不到1個月…網傳「阿Sa含淚控訴丈夫」 蔡卓妍回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

俄羅斯升高無人機相關指控 立陶宛警告挑釁風險增加

中央社／ 維爾紐斯19日專電

近期波羅的海國家發生多起烏克蘭無人機進入領空後墜毀事件，立陶宛總統府高層官員今天警告，在俄羅斯指控立陶宛允許烏克蘭利用其空域發動攻擊後，立陶宛可能面臨非常嚴重的挑釁風險。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛總統國家安全顧問馬圖利奧尼斯（Deividas Matulionis）接受電台訪問時表示，俄方指控立陶宛允許烏克蘭使用空域的說法荒謬，但在此情勢下，不排除針對立陶宛的挑釁行動升高。

馬圖利奧尼斯雖因非公開資訊而未透露具體細節，但強調威脅不僅來自俄羅斯的公開宣傳，還涉及俄羅斯的特種機構。

據報導，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）先前呼籲「歐洲交戰各方」勿利用立陶宛領土進行無人機攻擊。馬圖利奧尼斯澄清，這項訊息主要是針對俄羅斯，並指出俄方正在升高相關爭議。

他強調，立陶宛致力捍衛國家主權，並未直接參與軍事衝突，儘管持續支持烏克蘭。

俄羅斯近來指控波羅的海國家，允許烏克蘭無人機利用其空域攻擊俄國基礎設施。立陶宛與北大西洋公約組織（NATO）官員表示，進入立陶宛空域的無人機，很可能是因為俄方電子戰干擾而偏離航線。

立陶宛北部烏田納（Utena）地區昨天才發生一起無人機墜毀事件。警方表示，一架疑似來自烏克蘭、載有爆裂物的無人機墜落當地，經評估後決定就地引爆，以降低運送過程的公共安全風險。

LRT報導指出，立陶宛國會議長歐勒卡斯（JuozasOlekas）今天表示，當局掌握部分未公開資訊，涉及俄羅斯可能採取的行動，但基於安全考量不便對外說明。

他並指出，不排除俄方可能模擬烏克蘭無人機入侵立陶宛領空，或刻意改變無人機飛行路徑製造事端，呼籲民眾保持警覺但避免恐慌。

俄羅斯 立陶宛 無人機

延伸閱讀

白俄羅斯舉行核武演習 與俄軍模擬戰時核彈藥投放

俄羅斯飛彈無人機襲擊烏克蘭北部 釀4死多人受傷

普亭訪陸動作頻頻…俄羅斯宣布展開核武演習 6.5萬兵力規模驚人

軍事AI實戰／俄軍前線高度倚賴AI 推自主攻擊

相關新聞

93國受影響！泰國取消60天免簽「牽動台灣旅客」 原因曝光

泰國民族報報導，觀光暨體育部部長19日證實，內閣已決議取消現行93個國家的60天免簽證待遇，並將恢復先前標準，所有遭取消60天免簽證計劃的國家，都將恢復成先前的簽證類別。台灣可能受到影響。

中日關係破冰？日本跨黨派議員低調會面陸駐日大使 據報「中方提議」

共同社今天報導，約10名日本跨黨派「日中友好議員聯盟」幹部昨天在東京的中國駐日本大使館與駐日大使吳江浩會面。據透露，這次...

旅遊政策急轉彎！泰國正式取消60天免簽 台旅客恐恢復停留30天

泰國內閣會議今天正式通過簽證修正案。泰國外交部下午在例行記者會上表示，內閣已決定取消60天免簽待遇，且30天免簽適用國將...

首度「故鄉互訪」！日韓領袖7個月4度會面 李在明盼未來擴大合作

日本首相高市早苗今天訪韓，韓國總統李在明表示，近7個月內與高市早苗已4度會面，期待未來能擴大讓兩國人民有感的合作，也強調...

因應現代戰爭 泰國軍方擬設聯合能力指揮部推AI系統

為因應全球迅速變化的安全形勢與科技發展，泰國軍方計劃成立「聯合能力指揮部」，推動人工智慧（AI）自主軍事系統與跨領域的作...

北韓女足教練抵南韓 避談政治稱「只為踢球」

8年來首支訪問南韓的北韓體育隊伍教練，今天避答有關南韓民眾為他們加油的問題，表示「我們來這裡只為踢球」…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。