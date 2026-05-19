俄羅斯升高無人機相關指控 立陶宛警告挑釁風險增加

近期波羅的海國家發生多起烏克蘭無人機進入領空後墜毀事件，立陶宛總統府高層官員今天警告，在俄羅斯指控立陶宛允許烏克蘭利用其空域發動攻擊後，立陶宛可能面臨非常嚴重的挑釁風險。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛總統國家安全顧問馬圖利奧尼斯（Deividas Matulionis）接受電台訪問時表示，俄方指控立陶宛允許烏克蘭使用空域的說法荒謬，但在此情勢下，不排除針對立陶宛的挑釁行動升高。

馬圖利奧尼斯雖因非公開資訊而未透露具體細節，但強調威脅不僅來自俄羅斯的公開宣傳，還涉及俄羅斯的特種機構。

據報導，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）先前呼籲「歐洲交戰各方」勿利用立陶宛領土進行無人機攻擊。馬圖利奧尼斯澄清，這項訊息主要是針對俄羅斯，並指出俄方正在升高相關爭議。

他強調，立陶宛致力捍衛國家主權，並未直接參與軍事衝突，儘管持續支持烏克蘭。

俄羅斯近來指控波羅的海國家，允許烏克蘭無人機利用其空域攻擊俄國基礎設施。立陶宛與北大西洋公約組織（NATO）官員表示，進入立陶宛空域的無人機，很可能是因為俄方電子戰干擾而偏離航線。

立陶宛北部烏田納（Utena）地區昨天才發生一起無人機墜毀事件。警方表示，一架疑似來自烏克蘭、載有爆裂物的無人機墜落當地，經評估後決定就地引爆，以降低運送過程的公共安全風險。

LRT報導指出，立陶宛國會議長歐勒卡斯（JuozasOlekas）今天表示，當局掌握部分未公開資訊，涉及俄羅斯可能採取的行動，但基於安全考量不便對外說明。

他並指出，不排除俄方可能模擬烏克蘭無人機入侵立陶宛領空，或刻意改變無人機飛行路徑製造事端，呼籲民眾保持警覺但避免恐慌。