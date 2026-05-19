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俄羅斯飛彈無人機襲擊烏克蘭北部 釀4死多人受傷

中央社／ 基輔19日綜合外電報導
俄羅斯以飛彈及無人機攻擊烏克蘭北部的切爾尼戈夫州（Chernihiv）。美聯社
俄羅斯以飛彈及無人機攻擊烏克蘭北部的切爾尼戈夫州（Chernihiv）。美聯社

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯以飛彈及無人機攻擊烏克蘭北部的切爾尼戈夫州（Chernihiv）和蘇米州（Sumy），造成4人死亡，另有多人受傷。

路透社報導，切爾尼戈夫州州長表示，一枚彈道飛彈襲擊普里路基鎮（Pryluky）鎮中心，造成2人死亡，至少17人受傷。

州長曹斯（Viacheslav Chaus）透過通訊應用程式（App）Telegram表示，一家公司被擊中，附近一處購物中心和一間超市也受損。

在鄰近的蘇米州，州長赫里霍羅夫（OlehHryhorov）說，當地民用基礎設施今天也受到俄國無人機攻擊，但他未進一步說明攻擊目標。

赫里霍羅夫表示，兩名分別為52歲及58歲的男性喪生，另有4人受傷。

切爾尼戈夫州和蘇米州都與俄羅斯接壤，在俄烏戰爭期間頻繁遭受攻擊。

俄羅斯 烏克蘭 俄國 俄烏戰爭

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