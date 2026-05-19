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旅遊政策急轉彎！泰國正式取消60天免簽 台旅客恐恢復停留30天
泰國內閣會議今天正式通過簽證修正案。泰國外交部下午在例行記者會上表示，內閣已決定取消60天免簽待遇，且30天免簽適用國將減至54國。相關單位正進一步審查適用國家名單。
泰國外交部今天下午在例行記者會上證實，政府已決定取消對93個國家的60天免簽證措施。領事事務部部長蒙坤（Mungkorn Pratoomkaew）補充說，30天免簽政策則將從現行的57國縮減至54國，另外3個國家或地區將適用15天免簽。但官方尚未公布詳細的國家名單。
泰國外交部解釋，調整簽證政策的原因是考量國家安全、旅遊與經濟利益及對等原則，同時消除重複免簽特權及利於數位簽證系統運行。
泰國2023年底開始給予台灣旅客赴泰免簽證待遇，每次最多可停留30天；2024年中宣布，台灣等93個國家旅客免簽入境泰國的停留天數自30天延長至60天，因此台灣可能列入此次政策調整影響的名單中。
泰國政府過去幾周已多次表示，預計將原本60天免簽證措施縮短為30天，並指此舉旨在加強對遊客的審查，藉此提升旅遊品質。
泰國公共電視台（Thai PBS）今天則報導，觀光與體育部長蘇拉薩（Surasak Phancharoenworakul）表示，內閣已取消60天免簽政策，並將恢復原本30天的標準。相關細節將由簽證委員會進一步制定後公告。
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