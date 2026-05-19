首度「故鄉互訪」！日韓領袖7個月4度會面 李在明盼未來擴大合作

日本首相高市早苗今天訪韓，韓國總統李在明表示，近7個月內與高市早苗已4度會面，期待未來能擴大讓兩國人民有感的合作，也強調韓美日、韓中日合作對區域和平的重要性。

高市早苗今天訪問韓國，進行2天1夜的行程，地點選在李在明的故鄉安東，雙方先進行約33分鐘的小規模會談，再進行1小時12分鐘的擴大會談。

李在明於會後記者會上表示，「距離今年1月訪問首相故鄉奈良僅過4個月，這次由首相親自來到我的故鄉安東，韓日兩國領袖互訪故鄉屬首次，世界上應該也難尋先例。」李在明強調，如此具有意義且歷史性的交流，能在短短4個月內實現，展現韓日的友誼與連結。

李在明指出，比起韓日過去侷限於首爾與東京的穿梭外交舞台，「如今擴展至釜山、慶州、奈良、安東等地方城市，我認為具有非常重要的意義。」

今天雙方會談中，李在明表示，韓日作為共同應對急劇變化國際局勢的戰略夥伴，坦率討論多項議題。針對近期中東局勢所引發的供應鏈與能源市場不穩定問題，韓日一致認為彼此更需緊密合作；雙方也一致認為，中東地區應盡快恢復和平與穩定。

李在明強調，在國際局勢快速變化之際，雙方再次確認韓日合作，以及韓美日合作對區域和平與穩定的重要性。他也提到，為了實現區域真正的和平與穩定，韓中日3國應互相尊重與合作，並尋求共同利益，另外也就朝鮮半島局勢交換意見。

此外，李在明提到，兩國決定進一步強化液化天然氣（LNG）與原油等核心能源領域的合作。雙方決定以3月簽署的「LNG供需合作協議書」為基礎，擴大韓日之間LNG合作，同時深化原油供需與儲備相關的資訊共享與溝通管道。

雙方也討論了人工智慧（AI）、太空探測、生技等尖端領域的合作，以及加強保障國民生命與安全的合作。

至於在1942年於日本長生煤礦發生的事故，造成包括136名朝鮮半島勞工在內183人遇難，去年與今年皆挖出遺骸。李在明表示，長生煤礦的遺骸DNA鑑定即將展開，「這將成為韓日兩國在歷史問題上，從人道主義議題展開合作的一小步，也是非常有意義的第一步。」