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中日關係破冰？日本跨黨派議員低調會面陸駐日大使 據報「中方提議」

中央社／ 台北19日電
約10名日本跨黨派「日中友好議員聯盟」幹部昨天在東京的中國駐日本大使館與駐日大使吳江浩會面。(路透)
約10名日本跨黨派「日中友好議員聯盟」幹部昨天在東京的中國駐日本大使館與駐日大使吳江浩會面。(路透)

共同社今天報導，約10名日本跨黨派「日中友好議員聯盟」幹部昨天在東京的中國駐日本大使館與駐日大使吳江浩會面。據透露，這次會面是中方的提議。

據共同社中文網，相關人士今天透露了上述消息。

報導說，擔任議聯會長的自民黨前幹事長森山裕、前選舉對策委員長小淵優子等人士參加了這次會面，針對日中關係改善交換了意見。

據轉述，吳江浩說，作為外交官沒有人希望與日本的關係變差。

相關人士透露，這次會面是中方的提議。日本在野黨「中道改革聯合」顧問齊藤鐵夫、共產黨委員長田村智子、社民黨黨首福島瑞穗也出席。

部分出席者稱，為緩解緊張關係，促進民間交流很重要。吳江浩則介紹了日前在北京登場的川習會。

報導表示，日本首相高市早苗去年11月在國會答辯的「台灣有事」論導致日中關係惡化的背景下，日中友好議員聯盟尋求早日訪問中國的可能性，但遲遲無望實現。

中方 東京 中道改革聯合

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