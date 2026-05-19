中日關係破冰？日本跨黨派議員低調會面陸駐日大使 據報「中方提議」

南韓政府18日發布2026年版「統一白皮書」，這是李在明政府成立以來發布的首份白皮書，強調南北韓「和平共處」的決心，尊重北韓現有體制，不追求任何形式的吸收統一，也無意採取敵對行為。媒體分析，這項表述實際上在某種程度上承認北韓長期主張的「兩國體制」，被質疑違反南韓憲法追求統一和關於國土定義的精神。

2026-05-19 14:30