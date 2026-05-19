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澳洲北領地政府率團訪台 強調台灣是值得信賴合作夥伴

中央社／ 雪梨19日專電

澳洲北領地貿易商業及亞洲事務廳長卡希爾今天發布聲明，隨著世界許多國家致力強化多元化貿易夥伴關係，她率領的北領地政府代表團已展開訪問台灣行程，以深化雙方合作關係。

聲明強調，台灣是北領地（NT）最重要、值得信賴且具有競爭力的貿易合作夥伴。

聲明提到，這次代表團訪問行程，將會和有意在北領地投資資料中心（data centres）、先進製造業和液化天然氣等領域的台灣企業和投資者會面；此外，還會參與政府對政府（government-to-government）的交流活動，以及與台灣多個產業商會舉行的活動。

聲明指出，台灣是北領地第三大出口市場，出口額達19億美元（約新台幣602億元）。這次代表團將會推動能源、關鍵礦產和數位等產業的投資機會。

卡希爾（Robyn Cahill）表示，北領地致力強化多元貿易夥伴關係；她說：「我們（北領地）擁有能源、礦產、土地以及毗鄰亞洲的地理優勢，正好符合合作夥伴的需要。」

卡希爾說：「此次代表團的目的，是要向台灣投資者表示，北領地不僅歡迎投資，更能為他們提供夢寐以求的機會。」

聲明中說，北領地蘊藏豐富的鋰、稀土、石墨、銅和鈷；這些都是電動車、電池技術和先進製造業的關鍵原材料；位於北領地首府達爾文（Darwin）東南面的比塔盧盆地（Beetaloo），是澳洲最重要和歷史最悠久的天然氣資源產地之一，充滿勘探、開發，以及長期液化天然氣（LNG）採購協議等商機；此外，北領地毗鄰亞洲，可以連接國際海底電纜，具有發展人工智慧資料中心的潛力。

澳洲 台灣

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