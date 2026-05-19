擬向美軍開放空域惹議 印尼防長：簽意向書未做承諾

印尼國防部長沙夫里今天在國會聽證會上表示，上月已與美國國防部長赫塞斯簽署「開放空域供美國軍機通行」的意向書，但強調印尼方面並未做出任何承諾。

路透社報導，沙夫里（Sjafrie Sjamsoeddin）指出，這份在華府簽署的意向書內容包括尊重各國領土完整，並指出若印尼同意開放空域，則須建立相應機制，以及尊重當地法律等，「我們對美國未作出任何承諾。我們堅守憲法與國家利益」。

印尼國防部上個月提出「開放空域供美國軍機通行」議題引發爭議。據路透社先前報導，當時印尼外交部曾警告國防部，若給予美軍「全面」飛越印尼領土的許可，恐增加雅加達捲入南海爭端的風險。

沙夫里表示，赫塞斯（Pete Hegseth）最初於去年東南亞國家協會（ASEAN）會議期間，以「緊急狀況」為由，提出這項通行權請求。

路透社已針對此事向五角大廈提出置評請求，但因華府時間正值清晨、非辦公時間，並未立即獲得回應。