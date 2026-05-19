因應現代戰爭 泰國軍方擬設聯合能力指揮部推AI系統

為因應全球迅速變化的安全形勢與科技發展，泰國軍方計劃成立「聯合能力指揮部」，推動人工智慧（AI）自主軍事系統與跨領域的作戰能力發展。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，泰國國防軍司令烏克里（Ukris Boontanondha）17日在曼谷的皇家空軍總部主持2026財政會議，陸軍、海軍、空軍司令及警察總長等高層均出席與會，會中聚焦如何透過自主系統的研發，應對現代科技戰爭的挑戰。

報導指出，隨著人工智慧和自主技術在現代戰爭中扮演的角色日益重要，泰國皇家武裝部隊總部概述了其「全領域作戰」（All Domain Operations）願景，涵蓋陸地、海洋、空中、太空和網路空間，目標是提升作戰精準度、降低官兵傷亡，並維持部隊持續作戰能力。

軍方表示，據計畫中的「聯合能力指揮部」（JointCapabilities Command, JCC）框架，已成立結合自主系統與防空能力的聯合部隊。該倡議還尋求與國內國防工業和頂尖學術機構進行更緊密合作，目標是在國防技術領域實現長期自主。

泰國皇家武裝部隊發言人維泰（Withai Laithomya）會後表示，該部隊已提出三級自主系統發展的框架。在第一層級，人類仍將保留最終決策權，例如在攻擊無人機和拆彈機器人領域；第二層級則是可在有限人工監督下獨立運作的系統，如無人水面艦艇和自主車隊。

第三層級則包含專為人類無法進入的高風險環境設計的全自主系統，例如自主無人機群和自動掃雷系統。

泰軍目前已部署部分自主科技，包括AI網路威脅偵測系統、用於災害撤離與後勤補給的無人機，及掃雷車輛。