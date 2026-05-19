北韓女足教練抵南韓 避談政治稱「只為踢球」

8年來首支訪問南韓的北韓體育隊伍教練，今天避答有關南韓民眾為他們加油的問題，表示「我們來這裡只為踢球」。

奈古香女子足球俱樂部（Naegohyang Women's FC）將於明天在亞洲足球聯盟女子冠軍聯賽（AFCWomen's Champions League）4強賽對陣南韓的水原女子足球俱樂部（Suwon FC Women）。

法新社報導，外界對這場罕見的南北韓對決高度關注，上週開賣的7087張一般門票在數小時內便銷售一空。

奈古香隊17日抵達南韓仁川國際機場時，球員和官員被大批記者以及舉著歡迎標語的支持者包圍。

預計將有約3000名來自受首爾統一部支持的公民團體觀眾為兩隊加油，但不會有官方的客場支持者，因為北韓人通常不被允許進入南韓。

奈古香隊總教練李友日（Ri Yu Il，音譯）在今天的賽前記者會上，對南韓民眾可能為他的球隊加油有何看法等問題避而不答。

他說：「我不確定是否還會繼續出現類似的問題。但我們來這裡只為了踢球。我們將全神貫注於比賽。」

首爾政府已提供20萬美元，以支持計畫在比賽中為兩隊加油的南韓公民團體。

根據當地媒體報導，公民團體一直在與當局討論加油的指導原則，因為根據國家安全法，禁止在公共場合揮舞北韓國旗。

過去在南韓舉行的這類活動中，公民團體改為揮舞印有朝鮮半島圖案的旗幟。