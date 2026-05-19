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澳洲應中東戰爭向中國買航空燃油 另向汶萊買尿素

中央社／ 雪梨19日綜合外電報導

澳洲政府今天表示，為因應中東衝突導致能源短缺，已向中國採購60萬桶航空燃油，預期澳洲整體航空燃油庫存將翻倍，同時也向汶萊採購農業級尿素。

綜合法新與路透社報導，中東衝突與荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）封閉，導致全球燃油價格飆升，許多亞太國家面臨能源危機，高度仰賴航空運輸的澳洲觀光和貨運出口也面臨嚴重衝擊。

澳洲當局表示，澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）上個月與中國國務院總理李強就能源安全議題進行會談後，這批超過60萬桶的航空燃油將自6月起分批抵澳；此外，澳洲另向汶萊採購3萬8500公噸農業用尿素，以支援農民及農業部門。

這2批物資財源均出自澳洲新設立、總額達75億澳元（約新台幣1694億元）的燃油與肥料安全專款基金。

中國去年供應澳洲1/3的航空燃油，同時也是澳洲鐵礦砂、煤炭及液化天然氣（LNG）的主要進口國。

澳洲官員表示，坎培拉當局先前曾向北京特別強調，航空燃油穩定供應，將有助於支持澳洲資源業。

澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）預計本週將在中國蘇州會晤中國商務部長王文濤，雙方將在亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議場邊進行會談。

去年澳中貿易總額達3260億澳元（約新台幣7.3兆元），其中以澳洲的大宗商品出口為主。

法瑞爾預計今天先抵達東京，就能源安全與貿易議題進行磋商。日本是澳洲液化天然氣與煤炭的另一個主要買家。

中東

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