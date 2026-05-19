澳洲中國軍事科研合作逾6000項 滲透洩密風險引關注

「澳洲人報」（The Australian）今天報導，澳洲超過80個研究機構的多名研究人員，在過去6年來與中國軍方有關機構進行超過6000項聯合研究計畫，其中涉及可能被用來對付澳洲的科技研究，引發外界擔憂有滲透和洩密的風險。

「澳洲人報」引述美國情報公司邁進科技（StriderTechnologies Inc.）報告，指出至少有來自80家澳洲研究機構的多名研究人員，曾經與中國人民解放軍國防科技大學及其他中國軍方相關機構的的同業合作，共同署名發表有關軍事應用技術的論文。但邁進科技並未公開有哪些澳洲研究機構涉及其中。

報導指出，該報獲悉澳洲國立大學（ANU）、墨爾本大學（Melbourne University）和昆士蘭大學（University of Queensland）曾有研究人員與中國同業合作，共同研發無人機目標追蹤、抗干擾（anti-jamming）及新型電子戰力等技術。

報導提到，昆士蘭大學研究員郭博雲（Boyun Gu，音譯）曾與解放軍國防科技大學和北京航空航天大學同業合作，進行無人機抗干擾技術研發，並在2024年4月共同發表論文，提出新演算法，可讓使用低地球軌道衛星的無人機定位系統更為穩定可靠。

墨爾本大學研究員黃士浩（Shihao Huang，音譯）則於2024年與哈爾濱工程大學的科研人員合作，研發提高無人潛艇在水底複雜環境中的追蹤目標能力。

還有澳洲國立大學研究員張博陽（Boyang Zhang，音譯）曾與解放軍國防科技大學同業合作，研發「全面干擾」敵方目標、同時能減少干擾同袍系統的「新電子戰演算法」（new electronic warfare algorithms）。

澳洲聯邦政府教育部長克勒爾（Jason Clare）近期下令，終止13項由澳洲政府資助、當中涉及技術可能被用於對付澳洲的研究合作項目。

報導引述邁進科技的報告指出，自2020年以來，澳洲科研人員與中國軍方相關機構的合作研究計畫，逾6000項；紐西蘭研究人員參與的此類合作計畫，則超過500項。邁進科技報告提醒，這些合作恐是中國滲透各國的國防創新領域的「關鍵途徑」。

此外，邁進科技的報告指出，中國相關的研究資助和人員交流「披著合法的學術合作外衣」，但卻可能會是中國影響澳洲、收集情報和技術轉移的隱蔽途徑，造成多方風險，包括竊取智慧財產權、非法轉移敏感技術等。