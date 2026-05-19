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涉充當白手套助洗錢 馬杜洛盟友沙柏在美國出庭

中央社／ 邁阿密18日綜合外電報導
委內瑞拉前總統馬杜洛(左)、前工業部長沙柏(右)。 路透
委內瑞拉前總統馬杜洛(左)、前工業部長沙柏(右)。 路透

委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）密友、前工業部長沙柏今天在美國法院出庭，他被控替馬杜洛政權充當洗錢白手套，透過複雜金融網絡轉移不法資金。

法新社報導，出生於哥倫比亞的商人沙柏（Alex Saab）於邁阿密聯邦法院出庭，他涉嫌濫用委內瑞拉糧食援助計畫，從中牟取利益。

美國司法部刑事司助理部長杜瓦（A. Tysen Duva）在聲明中表示：「沙柏涉嫌利用美國銀行系統洗錢數億美元，資金來自原本用於救濟窮人的糧食援助計畫，以及非法販售委內瑞拉石油的收益。」

沙柏本月16日遭委內瑞拉當局驅逐出境，並移交給美國。沙柏在左派強人查維斯（Hugo Chavez）1999至2013年執政的最後幾年裡，與委內瑞拉政府建立密切關係，隨後更為馬杜洛政府掌管龐大的進口網絡。

他被控在馬杜洛執政期間，充當馬杜洛和其政府的「白手套」與洗錢人，而馬杜洛政府授予他委內瑞拉公民身分及外交護照，作為回報。

沙柏2019年首次遭美國制裁，2020年在維德角（Cape Verde）首度被捕，翌年引渡至美國，並於2023年美國與委內瑞拉達成換囚協議後獲釋。

馬杜洛2024年任命沙柏擔任工業部長，但在今年稍早美軍對委國首都卡拉卡斯發起突襲行動，抓捕馬杜洛後，臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）將其免職。

路透社報導，羅德里格斯表示，將沙柏遣送至美國「符合國家利益」。

檢方指出，沙柏涉嫌串謀賄賂委內瑞拉官員，並透過美國銀行帳戶轉移資金以中飽私囊。

值此之際，川普政府準備審判今年稍早遭美軍逮捕的馬杜洛。

知情人士透露，沙柏可能會向美國當局提供相關資訊，以強化美國對馬杜洛的刑事指控。

馬杜洛

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