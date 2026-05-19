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高市早苗訪李在明故鄉 韓方備「安東河回假面木雕」…意義曝

中央社／ 首爾19日專電
日本首相高市早苗今天中午搭乘專機抵達大邱機場。 歐新社
日本首相高市早苗今天中午搭乘專機抵達大邱機場。 歐新社

日本首相高市早苗今天中午搭乘專機抵達大邱機場，前往韓國總統李在明的故鄉慶尚北道安東。雙方會談後將舉行晚宴、欣賞傳統表演等活動，韓方也準備多項具有安東特色，並蘊含韓日關係意義的傳統禮物。

高市早苗今天開始訪問韓國、進行2天1夜行程，且這次特別回訪李在明的故鄉安東。韓聯社報導，高市早苗搭乘專機於上午11時53分（韓國時間）抵達大邱機場，約10分鐘後從機艙出口現身，先低頭致意，隨後面帶燦爛笑容揮手致意。

之後高市早苗搭乘待命中的禮賓車輛，前往舉行峰會的安東市區某飯店。大邱警察廳為因應可能的突發狀況，在機場內外部署約170名警力、20多輛巡邏車及20多輛警用機車。

韓日雙方今天會談後，將前往保有韓國傳統風情與美食特色的河回村，進行晚宴活動。晚宴將在河回村內的韓屋飯店「樂古齋」舉行，將擺上安東燉雞原型料理「煎雞兒」、安東韓牛烤排骨，以及安東傳統酒「太師酒」與安東燒酒等料理與酒品。

晚宴後，李在明與高市早苗將至河回村渡口，欣賞韓國傳統煙火表演「船遊繩火遊戲」。高市早苗將在安東市區飯店住宿一晚，預計明天上午經由大邱機場離境。

青瓦台今天簡報表示，李在明為高市早苗準備具有安東特色，並蘊含韓日關係意義的禮物，包括安東河回假面木雕畫框、朝鮮通信使禮盒、白瓷畫框等。「安東河回假面木雕」由9種河回假面構成，象徵和諧，也蘊含韓日兩國友好關係發展之意。

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