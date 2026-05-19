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趁普亭訪中前爆料？英媒：習近平曾告訴川普「普亭可能會後悔侵烏」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中國國家主席習近平（左）與俄羅斯總統普亭（右）2025年9月2日在北京中南海散步並交談。美聯社
中國國家主席習近平（左）與俄羅斯總統普亭（右）2025年9月2日在北京中南海散步並交談。美聯社

美國總統川普日前赴中國進行國是訪問，並與中國國家主席習近平會談。根據《金融時報》報導，習近平曾在峰會期間表示，俄羅斯總統普亭可能最終會後悔入侵烏克蘭。

習近平4天前才剛接待川普，而在消息曝光之際，普亭正準備於19日抵達中國，與習近平舉行峰會。這趟為期2天的訪中行程，也恰逢普亭25年前與時任中國國家主席江澤民簽署《中俄友好條約》周年。

根據多名熟悉美方對上周北京峰會評估的人士說法，習近平是在涵蓋烏克蘭議題的廣泛會談中發表上述評論，而川普則在會中提議，美中俄3國領導人應聯手對抗國際刑事法院（ICC），稱3國利益一致。

中國駐美大使館未回應置評請求，白宮則拒絕評論。川普政府17日發布北京峰會事實清單，但未提及普亭或烏克蘭戰爭相關談話。此外，白宮也拒絕評論川普有關ICC的言論。

不過，川普政府過去曾多次強烈反對ICC，指控其涉及政治化、濫權、無視美國國家主權，以及不正當的司法越權。一些官員甚至將ICC形容為對美國發動所謂「法律戰」（lawfare）的工具。

報導指出，習近平對普亭決定全面侵略烏克蘭的評論，似乎比過去更加深入。一名熟悉習近平與前總統拜登會談的人士表示，雖然雙方曾就俄烏問題進行「坦率且直接」的對話，但習近平過去從未對普亭本人及這場戰爭做出評價。

普亭 習近平 川普

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