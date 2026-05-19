格陵蘭稱與美會談有進展 強調絕不出售領土

格陵蘭（Greenland）政府今天表示，與美國就格陵蘭未來展開的重要會談已取得進展，但絕不出售格陵蘭。

路透社報導，美國總統川普去年任命的特使藍德瑞（Jeff Landry）昨天抵達格陵蘭首府努克（Nuuk），今天與格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）及外交部長艾格德（Mute Egede）會面。

尼爾森在會後告訴記者：「我們認為會談有進展，我們格陵蘭方面聚焦於尋找對大家都有利的解決方案，最重要的是不能出現對格陵蘭及格陵蘭人民的併吞、接管或收購等威脅。」

藍德瑞昨天告訴當地媒體，他到格陵蘭目的是「傾聽與學習」。他目前尚未發表聲明。

格陵蘭是丹麥自治領地，川普認為美國必須取得或掌控格陵蘭引發美國與丹麥緊張局勢，也在整個北大西洋公約組織（NATO）內造成波動。美國與丹麥都是北約創始會員國。

艾格德表示：「他們要求會面，而我們已解釋我方情況和立場以及一些底線，我們不會出售格陵蘭，格陵蘭永遠屬於我們。」