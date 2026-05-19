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梅克爾籲歐洲善用外交力量 俄烏協議不應川普獨攬
德國前總理梅克爾（Angela Merkel）今天表示，歐洲應為終結俄烏戰爭付出更大外交努力，終戰協議不應拱手讓給美國總統川普一個人。
法新社報導，梅克爾認為歐洲「未能充分發揮外交潛力」，她因此感到遺憾。
梅克爾在柏林網際論壇Re:Publica接受西德廣播公司（WDR）採訪時表示，她認為在軍事上支持烏克蘭「完全正確」。
她補充說，「（軍事之外）外交向來是另一面，即便在冷戰期間也不例外」。「軍事嚇阻加上外交行動，這才是我認為重要的事。」
梅克爾表示，若只有川普與俄羅斯接觸，她認為這是「不夠的」，並說「我們歐洲人也是一股力量」。
梅克爾2005年至2021年擔任德國總理，卸任後持續遭外界批評，認為她對俄羅斯態度過於軟弱，並且多年來讓德國仰賴廉價的俄羅斯能源。
德國現任總理梅爾茨（Friedrich Merz）被問及梅克爾言論時表示，德國及其歐洲夥伴「長期以來一直尋求深入對話，共同走向和平解決方案」。
梅爾茨認為，重要的是俄羅斯願意回到談判桌，屆時這些談判將在俄烏之間展開，並有美國人與歐洲人支持。
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