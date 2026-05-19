美批准對韓軍售規模42億美元 含阿帕契直升機升級

在這次川普與習近平會晤的行程已於台北時間5月15日下午結束。然而，這短短不到48小時的出訪行程，在東北亞颳起了一陣13級強風。川普先是在15日甫離開北京的第一時間就在空軍一號上致電日本首相高市早苗，復又於17日與韓國大統領李在明通話30分鐘。而在離開北京時在空軍一號上提及阻止對台軍售問題時，他甚至表示「我要問問那位管理台灣的人。 」

2026-05-19 09:42