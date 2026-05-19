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美批准對韓軍售規模42億美元 含阿帕契直升機升級
美國今天表示已批准對南韓出售多用途直升機和阿帕契（Apache）攻擊直升機升級計畫，總計規模達42億美元。
法新社和韓聯社報導，美國國務院表示已批准南韓以30億美元購買24架MH-60R海鷹（Seahawk）多用途直升機以及相關武器和裝備。這款海軍直升機可用於追蹤和摧毀潛艦以及陸地目標。
國務院也批准12億美元阿帕契直升機升級計畫。
國務院聲明說，這波軍售「將提升大韓民國（南韓）應對當前和未來威脅的能力」，提供「可嚇阻對手的可靠戰力」。
南韓曾承諾購買更多美國武器以因應北韓威脅。
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