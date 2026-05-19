承認「兩國體制」惹議…南韓新版白皮書 要與北韓和平共處

南韓政府18日發布2026年版「統一白皮書」，這是李在明政府成立以來發布的首份白皮書，強調南北韓「和平共處」的決心，尊重北韓現有體制，不追求任何形式的吸收統一，也無意採取敵對行為。媒體分析，這項表述實際上在某種程度上承認北韓長期主張的「兩國體制」，被質疑違反南韓憲法追求統一和關於國土定義的精神。

韓聯社報導，南韓統一部18日發布「2026年統一白皮書：2025年朝鮮半島和平共處記錄」，介紹白皮書承載南韓政府，構建和平共處的南北韓關係意願。這是李在明政府成立以來，發布的首份白皮書，內容與前屆政府截然不同。尹錫悅政府時期發布的白皮書強調，通過對北韓施壓、輸入資訊等手段，「引導北韓發生變化」。

北韓領導人金正恩5月11日視察一座軍火工廠。（路透）

新版白皮書在第一章「朝鮮半島和平共處政策」闡明三大原則，即政府尊重北韓體制、不追求吸收統一、不實施敵對行為，並指出政府制定了推動韓朝和平共處、共同發展的朝鮮半島和平共處政策。

「聯合早報」分析認為，這項表述實際上在某種程度上承認北韓長期主張的「兩國體制」，引發違憲爭議。據南韓憲法第三條規定，南韓領土包括朝鮮半島及其附屬島嶼；第四條則規定，南韓以自由民主基本秩序為基礎，制定並推動和平統一政策。

歷屆南韓政府及憲法法院長期以來也將韓朝關係定義為在追求統一過程中形成的特殊關係，而非「國與國關係」。因此，有批評指出，政府提出「和平兩國關係」，與憲法確立的統一原則有明顯衝突。

北韓最高領導人金正恩自2023年底起將韓朝關係定性為「敵對的兩國」、「交戰中的兩國」，近期還在新版憲法中明確了這路線。

南韓新版「統一白皮書」，從用字頻率看，「和平」、「和平共處」出現的次數從去年的29次大增至196次，「統一」、「和平統一」次數從457次降至263次。

韓聯社報導，這次政府在彙集統一及對朝政策的代表性正式檔案中直接使用「和平的兩國關係」表述，預計將引發爭議。統一部反駁稱，此舉繼承了歷屆政府的立場，即尊重彼此的政治實體，承認特殊關係。