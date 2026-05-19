石崇良、廖志賢投書巴西媒體 籲支持台灣參與WHA

世界衛生大會（WHA）登場，台灣積極透過「醫療外交」爭取國際支持。台灣衛福部長石崇良與駐巴西代表廖志賢分別投書巴西媒體，呼籲支持台灣參與世界衛生組織（WHO）。

根據駐巴西代表處提供新聞稿指出，石崇良在投書中強調，全球健康議題正面臨人口老化與醫療人力短缺挑戰，台灣以數位化為核心，結合大數據、人工智慧（AI）與雲端技術，打造以個人健康為中心的主動式醫療模式。

石崇良指出，台灣建立「333架構」，推動400多家醫院採用國際FHIR標準，並設立19個國家級醫療AI中心，已有逾50項AI產品獲准應用於癌症早期偵測、心臟事件預測及臨床決策支援。

石崇良表示，13家台灣醫院入選美國新聞週刊（Newsweek）2026全球最佳智慧醫院榜單，彰顯台灣在國際醫療領域的競爭力。他呼籲國際社會支持台灣納入全球衛生體系，讓數位醫療創新造福全人類。

廖志賢則以「呼籲支持台灣參與世界衛生組織」為題投書，獲巴西14家媒體刊登。他指出，台灣連續10年未能受邀參加WHA，令人遺憾，但台灣仍堅持為全球衛生議題做出貢獻。

他說，今年台灣在日內瓦舉辦「台灣智慧醫療與健康產業展」，展現善意與實力，傳達台灣願意成為全球衛生合作夥伴的訊息。廖志賢也呼籲巴西民眾勇敢站出來，支持台灣2300萬人民的權益與無私訴求。

駐巴西代表處指出，巴西學界也認為，台灣在數位醫療轉型與AI應用的經驗，對全球防疫與醫療創新具有重要價值，不該因政治因素而被排除在國際衛生組織之外。