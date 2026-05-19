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燃料補貼取消引民怨 玻利維亞首都示威行動升溫

中央社／ 拉巴斯18日綜合外電報導
玻利維亞首都拉巴斯（La Paz）要求中間偏右翼總統巴斯（RodrigoPaz）下台的抗議行動今天升溫。 路透
玻利維亞首都拉巴斯（La Paz）要求中間偏右翼總統巴斯（RodrigoPaz）下台的抗議行動今天升溫。 路透

玻利維亞首都拉巴斯（La Paz）要求中間偏右翼總統巴斯（RodrigoPaz）下台的抗議行動今天升溫，群眾包圍政府機關，另有1名示威活動領袖因騷亂面臨恐怖主義指控。

拉巴斯市區一度陷入混亂，催淚瓦斯瀰漫街頭，許多商店拉下鐵門，示威群眾封鎖要道，導致物資短缺。不過到了下午，局勢逐漸恢復平靜。

法新社報導，數以千計農民、礦工、教師、工人及原住民組織發起的這波抗議行動已持續數週，他們要求加薪、穩定經濟，並反對國營企業私有化。

玻利維亞正面臨40年來最嚴重的經濟危機，4月的年通膨率高達14%。

引發民怨的保守派總統巴斯執政至今不到6個月。他就任後為替不斷流失的外匯存底止損，下令取消已實施20年的燃料補貼，但他至今仍無法穩定燃料供應。

今天稍早，鎮暴警察利用催淚瓦斯阻止礦工衝入政府機構所在的廣場，示威群眾則以爆裂物和石塊反擊。

當局公布的畫面顯示，抗議群眾闖入政府辦公室大肆洗劫，搬走家具、電腦、螢幕等設備。

雖然官方未公布傷亡人數，但法新社目擊至少2名抗議者受傷。

檢察總長今天以「恐怖主義」與「煽動犯罪」罪名，向全國最大工會玻利維亞勞工中心（COB）秘書長阿戈洛（Mario Argollo）發出逮捕令。

在先前的示威行動中，已有至少1名示威者喪生、多人受傷。當局則從5月10日開始，以空運方式向首都運送糧食。

玻利維亞

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