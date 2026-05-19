「略過東京」？川普轉向美中友好讓日本焦慮被排除在亞洲戰略重組之外

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平日前在北京峰會展現友好氣氛，引發日本政界強烈不安。東亞國際關係期刊《外交家》（The Diplomat）19日刊出分析，指出東京部分人士已開始把這場峰會稱為「川普震撼」（Trump Shock），擔心美中關係重新朝G2模式靠攏，日本恐再度被排除在亞洲戰略重組之外。

日本國際關係資深記者高橋浩佑撰文指出，這種焦慮喚起日本對1971年「尼克森震撼」的歷史記憶。當年美國總統尼克森突然推動美中關係正常化，日本直到事後才得知相關安排，被迫倉促調整外交與安全戰略。半世紀後，日本再度擔心，美中兩強可能略過或繞過東京（Japan passing），直接重塑區域秩序。

這種不安對日本首相高市早苗尤其強烈。高市是近年對台灣立場最鮮明、對中國態度最強硬的日本領袖之一。她曾引用前首相安倍晉三「台灣有事就是日本有事」的說法，並在國會警告，中國若攻擊台灣，可能構成日本安全法制中的「存立危機事態」。北京則認為，這類說法已踩到中國核心利益紅線。

川普訪中前，曾公開質疑日本是否在台灣問題上過於前傾，並暗示東京對台支持過頭。報導並指出，川普去年11月與高市通話時，據傳曾私下提醒日本不要過度刺激中國。此次川習峰會前後，川普又表示將與習近平討論對台軍售問題，之後更稱相關議題已被「詳細討論」，立刻引發東京警覺。

日本最擔心的是，美國長年對台「六項保證」與「戰略模糊」原則可能出現鬆動。自1982年以來，美方一直承諾不會事先就對台軍售徵詢北京意見，若華府如今開始把軍售納入美中談判，日本與亞洲盟友恐解讀為美國對台政策出現重大轉變。

這種焦慮與日本長年的「略過東京」陰影（Japan passing）密切相關。所謂「略過東京」，指的是東京擔心在重大外交與安全安排中遭美國略過。報導指出，日本戰略圈一直有一種歷史觀察：每當美中關係改善，中日關係往往就會惡化。如今川普偏好交易式外交、強調與強人領袖的個人關係，更讓東京不確定，美日同盟是否仍是華府亞洲政策核心。

對日本而言，台灣不只是民主夥伴，更位於第一島鏈核心位置。日本最西端的與那國島距離台灣僅約100公里，一旦台灣落入中國戰略勢力範圍，中國軍事力量將大幅逼近沖繩與日本西南群島，美軍嘉手納基地也可能直接暴露在前線壓力下。報導最後指出，日本如今陷入兩難：一方面經濟仍依賴中國，另一方面安全依賴美國；若華府對北京轉趨務實，而東京對中關係卻持續惡化，日本恐發現自己被盟友推向一場無法單獨承受的戰略風險。