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同為能源進口大國 高市訪韓將與李明博談航空燃油支援

聯合報／ 記者雷光涵 ／即時報導
日本首相高市早苗（右一）19日將訪問南韓，與南韓總統李明博（中）會談。圖為2025年兩人在APEC見面寒睻。美聯社
日本首相高市早苗（右一）19日將訪問南韓，與南韓總統李明博（中）會談。圖為2025年兩人在APEC見面寒睻。美聯社

日本首相高市早苗今（19日）將訪問南韓，讀賣新聞報導，在與南韓總統李明博的會談中，雙方將討論在能源安全保障上合作，相互支援原油與石油產品，例如在中東危機之下，發生供應吃緊時互相調度等。會談後會發布共同新聞稿。

讀賣報導，日本與南韓都高度依賴中東原油進口，且在石化與煉油產業具優勢，因此兩國將推動官民對話機制，以便在緊急狀況下順利合作。該對話將聚焦於原油與石油產品的相互支援，包括航空燃油等。

雙方也將討論抑制石油產品出口限制、及原油採購與運輸合作。南韓目前約有一成燃料油出口至日本。日本政府相關人士表示，「在危機狀況下，也不應實施不必要的出口限制，這點相當重要。」

由於日本是全球第二大、南韓是第三大的液化天然氣進口國，雙方將加強液化天然氣供應鏈韌性與調度的合作。高市訪韓，是日韓領袖穿梭外交的一環，是她上任以來第一次非因出席國際會議，訪問南韓。會談將在李在明的故鄉慶尚北道首府安東市舉行。

李明博 高市早苗

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