聽新聞
0:00 / 0:00

民主剛果1美國人確診伊波拉 美機場加強防疫篩檢

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

剛果民主共和國爆發伊波拉疫情，美國疾病管制暨預防中心今天表示，1名美國人確診，同時宣布加強防疫措施，包括對來自疫情地區的航空旅客進行篩檢，並暫停疫情地區的簽證服務。

在美國疾病管制暨預防中心（CDC）宣布這些防疫措施之際，世界衛生組織（WHO）宣布剛果民主共和國（簡稱民主剛果）的伊波拉疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」。

法新社報導，CDC發表聲明指出：「目前，CDC評估（這波疫情）對美國一般大眾的直接風險仍低，但我們將持續評估不斷變化的情況，並可能隨著取得更多資訊而調整公共衛生措施。」

除了在機場進行防疫篩檢之外，CDC表示，持有非美國護照人士過去21天內若曾前往烏干達、民主剛果或南蘇丹，當局將對其實施入境限制。

與此同時，美國駐烏干達首都康培拉（Kampala）大使館表示，已暫停所有簽證服務，並通知受影響的申請人。

CDC還說，民主剛果有1名美國人確診感染伊波拉病毒。

CDC於周末期間表示，正努力協調「安全撤離少數受到這起疫情直接影響的美國人」。

美國在總統川普（Donald Trump）領導下，於今年正式退出世界衛生組織。

CDC官員強調，他們正與國際夥伴以及受影響國家的衛生官員展開合作。

伊波拉疫情 疫情 WHO

延伸閱讀

民主剛果伊波拉疫情至少百死 6美國人暴露病毒風險

整理包／非洲伊波拉疫情拉警報 重點一次看

世界衛生大會登場 擬討論漢他與伊波拉病毒疫情

郵輪爆漢他病毒疫情 1名加拿大乘客初步檢測陽性

相關新聞

馬可仕：不願捲台海衝突 菲陸外交接觸升級

菲律賓總統馬可仕十八日重申，若台海爆發衝突，菲律賓勢必受到波及，菲律賓不願捲入潛在衝突，支持兩岸以和平方式解決爭端。

無下台時間表 英國首相施凱爾：將「繼續奮戰」

鑒於執政的工黨7日在地方選舉大敗，兼任該黨黨魁的英國首相施凱爾，正面臨黨內愈來愈大的逼宮壓力。但工黨籍副首相拉米18日表示，施凱爾將不會提出「下台時間表」。施凱爾同日也在該黨中央黨部親上火線表明，自己依然專心（首相及黨魁的）工作及職責，為國家服務，將「繼續奮戰」。

基督教團體：奈及利亞3校遇襲 46名兒少成人遭綁架

奈及利亞基督教協會（Christian Association of Nigeria,CAN）今天表示，該國西南部奧約州...

高市早苗內閣支持率微跌至68% 8成民眾憂中東局勢

日本富士新聞網（FNN）最新民調顯示，日本首相高市內閣支持率為68%，較4月下滑2.2個百分點，雖然仍維持高水準，但民眾...

小馬可仕：不願捲入台海衝突 支持和平解決爭端

菲律賓總統小馬可仕今天重申，若台海爆發衝突，菲律賓勢必受到波及，強調菲律賓不願捲入潛在衝突，支持兩岸以和平方式解決爭端

伊朗緊抓荷莫茲海峽 正式宣布成立新管理機關

伊朗最高安全機構今天宣布，負責管理荷莫茲海峽的新機關已成立。目前還不清楚該機關會做什麼事，伊朗當局現已實質封鎖該航道，且...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。