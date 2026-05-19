民主剛果伊波拉疫情至少百死 6美國人暴露病毒風險

非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）負責人告訴英國廣播公司，剛果民主共和國（RD Congo，簡稱民主剛果）爆發伊波拉（Ebola）疫情通報至少100人死，疑似病例逾390例。

世界衛生組織（WHO）已宣布這起疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

消息人士告訴英國廣播公司（BBC）的美國合作夥伴哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），在剛果民主共和國（RD Congo，簡稱民主剛果）這波伊波拉疫情，至少6名美國人曾暴露在病毒風險中。

據信其中1名美國人已出現症狀，另外3人據稱曾有高風險的接觸。目前尚不清楚是否有人遭到感染。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，正協助「安全撤離少數受到直接影響的美國人」，但未證實具體人數。

目前這波伊波拉疫情由Bundibugyo病毒株引發，目前尚無核准的藥物或疫苗可供治療。