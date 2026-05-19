巴西總統魯拉尋求連任 推進周休二日

雖然有些西方國家在人工智慧（AI）時代下已在推行周休三日，但巴西如今還在推動周休二日。準備在今年稍晚爭取連任的巴西總統魯拉，已提案降低每周工時，藉此終結每周僅休假一天的慣例。

英國金融時報（FT）報導，巴西政府已提案把不含加班的每周最高工時，從原本的44小時減至40小時，嘉惠全國近1,500萬名擁有正職工作的勞工。

為此議題撰寫法案的魯拉同黨議員洛佩斯（Reginaldo Lopes）表示：「我們希望提供那些賺得少、工作辛苦和擁有較少資歷的人，更好的生活、更多的尊嚴和自由時間。」「時候已經到了。社會也準備好了。」

巴西這項舉措將使該國跟上大多數西方國家的腳步，縮短每周工時。據Our World in Data數據，巴西民眾2023年的平均全年工時為1,994小時，約比德國的1,335小時高出50%。相形下，台灣則是2,032小時。

魯拉這項俗稱「6x1」改革的計畫，似乎獲得廣泛支持，在Datafolha的調查中，獲得受訪者七成的支持率。但法案還無法保證能在立法機構裡獲得通過，主宰立法機構的保守派近期帶給魯拉多次挫敗，包括否決魯拉提名的最高法院大法官人選。

反對派表示，這項計畫可能導致企業的成本提高，並進而傷害到經濟，有些人甚至警告，多出來的時間可能導致民眾誤入歧途。

即便此案無法在選前通過，支持者仍期待這項政策，能提供魯拉在10月大選中一項勝過參議員波索納洛的優勢。在各項民調中，這位前總統波索納洛之子不是和魯拉勢均力敵，就是小勝過他。

分析師認為，這項提案的目的，是為了讓這位80歲的前工會領袖與他的勞工階級選民重新連結。政治分析師暨前總統發言人特勞曼表示：「魯拉和勞工黨都是1980年代工會主義下的產物，但他們一直苦於跟上雇傭市場的變化，無論是科技上的或非正式的。」