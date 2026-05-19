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馬可仕：不願捲台海衝突 菲陸外交接觸升級

聯合報／ 國際中心／綜合報導

菲律賓總統馬可仕十八日重申，若台海爆發衝突，菲律賓勢必受到波及，菲律賓不願捲入潛在衝突，支持兩岸以和平方式解決爭端。

中央社報導，馬可仕預定廿六日至廿九日赴日本國是訪問，他十八日在馬拉坎南宮向日本媒體說明訪日行程重點。被問及菲國對萬一台海衝突時的立場，以及此次訪日是否觸及台海議題，馬可仕說，由於台灣距離菲律賓相當近，加上約有廿萬名菲國人在台工作，一旦台海發生衝突，菲律賓勢必受到牽連。

馬可仕指出，看地圖就知道，至少菲律賓北部地區會受影響，因此菲國希望避免任何敵對行動，支持以和平方式解決爭端，「我們不想捲入任何衝突。我們能做的只有參與聯合國維和行動。」

馬可仕重申，菲律賓奉行「一個中國」政策，不干涉被中國視為內政的事務，但希望各方以和平方式化解分歧，「所有爭端都應和平解決，我認為這也是大家的終極目標，包括日本、菲律賓以及周邊所有國家」。

馬可仕提到，菲國持續與中國外交接觸且層級提高，兩國外交部長同意定期會晤，首次會晤可能在一個月內舉行。

被問及美國對台軍售議題，馬可仕說，仍需觀察「川習會」後續發展，但他對美中接觸抱持正面態度，認為這對美、中及其他國家而言，都是鼓舞訊號。

在菲日合作議題上，馬可仕表示，日本今年首度正式赴菲參與「肩並肩」聯合軍事演習，雙方也討論加強防衛裝備、雷達系統及軍隊協同作戰，因此安全合作將是他此行的討論重點。

菲律賓 菲國 馬可仕

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