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李在明急喊話 籲勞資彼此讓步

聯合報／ 編譯季晶晶茅毅／綜合報導

南韓三星電子勞資雙方由政府居間的第二輪薪資談判進行中，旨在避免這家出口額占南韓近四分之一的科技巨擘舉行大罷工。對此，南韓總統李在明十八日在社媒Ｘ發文表態，強調在市場經濟體制下，企業的經營權應與勞權同樣受尊重。

李在明在上述發文中寫道，「在實施自由民主與資本主義市場經濟的韓國，勞工應與企業同獲尊重，企業的經營權也應與勞動權同獲尊重」；勞工付出勞力，就應得到合理的代價，而承擔投資風險及損失的股東，也應從企業利潤中得到分紅。

李在明還寫道，南韓憲法規定，全體國民的基本權利應予以保障，但在不侵犯本質內容的前提下，仍可以為了公共福利等目的而加以限制。

不只李在明，包含國務總理金民錫及國務副總理兼財政經濟部長具潤哲也都表態，必須盡全力避免這場大罷工，否則恐對南韓經濟成長、出口與金融市場構成重大風險。

青瓦台發言人姜由楨也提到，金民錫表態前已先和青瓦台協調，一致同意三星電子對南韓經濟極為重要，銷售額占一成二五的南韓國內生產毛額（ＧＤＰ）且擁有約四六○萬位股東，和南韓國民經濟密切相關；在大罷工成真前，政府盡力提供所有支持，以協助相關各方明智地化解衝突。

韓媒報導說，李在明上述表態旨在呼籲三星電子勞資凝聚智慧，摒棄一方的利益來尋求妥協；他想勞權和經營權是同等的權利來呼籲該公司勞資彼此做出讓步；至於各界最關注的李在明政府是否可能動用「最終手段」：緊急調整權，從上述他援引憲法相關規定中的「限制國民基本權利」文字，顯示去年六月才上台的李政府，並不排除祭出緊急調整權等相關措施，以因應這場大罷工。

李在明 罷工 南韓

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