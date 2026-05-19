罷工倒數 三星今續第2輪薪資談判

南韓地院十八日裁定同意三星電子限制員工罷工範圍的請求，降低晶片生產恐受大罷工行動嚴重影響的可能性，且三星電子勞資雙方計畫今天繼續進行員工薪資及分紅談判。利多消息激勵三星十八日股價由黑翻紅，漲幅一度達百分之六點七，終場收斂至百分之四。

該公司勞資自十八日上午起在從中調解的南韓雇傭勞動部「中央勞動委員會」委員長朴秀根主持下展開第二輪談判，在首輪談判於十三日破裂後，繼續談判員工分紅從現行的營業利潤一成增至一成五且不設上限（現行規定不得超過個人年薪的百分之五十）等爭點。

不過，十八日下午第二輪談判首日結束後，朴秀根在世宗市的談判會場坦言，勞資仍處於「平行線」，尚無交集。南韓大報「中央日報」十八日社論寫道，罷工對勞資將是「雙輸」。

鑒於工會已揚言，若此次談判仍破裂，就將按原定計畫自廿一日展開為期達十八天的大罷工，因此第二輪談判很可能是最後一輪談判，也是本周大罷工進入倒數計時的最後談判機會。兼任三星集團會長的三星電子李在鎔已將原定的海外出差行程改期，藉此展現願積極化解事態的態度。

三星電子四月十六日對該公司兩大工會：「跨企業勞動組合三星電子支部」及「全國三星電子勞動組合」，向法院提出關於禁止勞方進行違法集體鬥爭行為的申請。

南韓京畿道首府的水原地院民事庭十八日對此做出裁定，援引「勞動組合法」第卅八條第二款規定，明示勞方在進行集體鬥爭期間，不得停止或妨害相關設施運轉與維護及晶圓防護相關工作，也不得唆使工會成員做出相關行為；一旦違反相關義務，工會應向資方賠償一天一億韓元（約台幣二三二萬元），包含工會支部長等工會領袖也分別賠償一天一千萬韓元（約台幣廿三點二萬元）。

院方並考慮到半導體製造工藝的特殊性和該公司在全球半導體供應鏈中扮演的角色，做出支持資方所提大部分訴求的裁定。韓媒報導說，上述裁定相當於制約該公司工會的罷工方式，可能對這次的勞資談判與罷工計畫帶來相當影響。