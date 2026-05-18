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台灣參與WHA提案 遭世衛會員國否決

聯合報／ 國際中心／即時報導
世界衛生大會18日在日內瓦舉行。法新社
世界衛生大會18日在日內瓦舉行。法新社

路透報導，世界衛生組織會員國18日否決一項提案，該提案希望邀請台灣參加在日內瓦舉行的世界衛生大會（WHA），此前中國已表明將阻止台灣參與。

報導說，中國與巴基斯坦一同在會場發言，反對這項動議，最終大會接受排除台灣參與的決定。

中央社報導，我外交部說，11個具有世衛組織會員國身分的友邦，向世衛秘書處提交「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」提案，要求列入這屆WHA議程「補充項目」；瓜地馬拉、聖克里斯多福及尼維斯等友邦國會也以通過友台決議等方式，持續為台灣國際參與發聲。美國於今年1月正式退出世衛，但美國國務院與駐聯合國大使沃茲都表示，美國支持台灣有意義參與國際組織。

路透報導，2009年至2016年，台灣在時任總統馬英九領導下以觀察員身分參加WHA，但北京在2017年蔡英文當選總統後開始阻止台灣參與，因為她拒絕接受北京關於台海兩岸同屬「一個中國」的立場，而賴清德總統延續了蔡英文的政策。

WHA 日內瓦 外交部

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